СОГАЗ расширил контактный центр в Самаре для поддержки клиентов по всей стране

Posted 22 июля, 06:00
Published 22 июля, 06:00
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Новый офис расположен в историческом центре Самары на ул. Садовая, 177 в современном светлом деловом пространстве, где созданы все условия для комфортной работы. В новом контактном центре 200 рабочих мест.
Ежедневно в СОГАЗ поступает до 30 тыс. звонков со всей России. При этом среднее время ответа на звонок не превышает 1 минуты.
«Мы постоянно работаем над повышением качества услуг, поэтому развитие клиентской поддержки — приоритет для компании. Расширение нашего контакт-центра в Самаре обеспечит город новыми рабочими местами, преимущественно в медицинской сфере, и позволит СОГАЗу продолжать повышать эффективность взаимодействия с клиентами», — отметила заместитель председателя правления СОГАЗа Татьяна Тамгина на открытии центра.