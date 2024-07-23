Автомобили EXEED с выгодой до 940 000 рублей для клиентов ВТБ Лизинг

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Размер выгоды зависит от модели и комплектации авто и может достигать 940 000 рублей.
В рамках спецпредложения стоимость среднеразмерного внедорожника EXEED TXL FL 2.0T 8AT Premium снижена на 510 000 рублей и составляет 4 040 000 рублей. При авансе 49% ежемесячный платеж составит 65 473 рубля в течение 60 месяцев, а экономия на налогах для компаний на общей системе налогообложения достигнет 1 969 330 рублей.* Этот стильный и технологичный автомобиль оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 197 л. с. и восьмиступенчатой гидротрансформаторной коробкой передач. Все это обеспечивает возможности для ускорения и плавность хода, что дарит ощущение динамики во время вождения.
Функциональное кросс-купе EXEED RX 2.0T 7DCT Platinum BI 4W в рамках акции можно приобрести с выгодой 930 000 рублей — за 4 520 000 рублей. При авансе 49% и сроке лизинга 60 месяцев ежемесячный платеж не превысит 73 253 рубля, а компании на ОСН смогут сэкономить на налогах до 2 203 328 рублей.* Данная модель обладает двигателем с максимальной мощностью 249 л. с. и преселективной роботизированной коробкой передач с электрогидравлической системой управления. В распоряжении водителя более 20 вспомогательных систем: для помощи в пробках, предотвращения столкновений, аварийного удержания в полосе и другие.
Расчеты лизинга готовятся индивидуально для каждого клиента с учетом его задач и потребностей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступны различные опции финансирования: сниженные авансы, минимальные ежемесячные платежи и минимальное удорожание. Подать заявку на лизинг автомобилей EXEED можно в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании: 8 800 551 19 18.
*Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 22.07.2024.