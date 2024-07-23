Автомобили EXEED с выгодой до 940 000 рублей для клиентов ВТБ Лизинг

Функциональное кросс-купе EXEED RX 2.0T 7DCT Platinum BI 4W в рамках акции можно приобрести с выгодой 930 000 рублей — за 4 520 000 рублей. При авансе 49% и сроке лизинга 60 месяцев ежемесячный платеж не превысит 73 253 рубля, а компании на ОСН смогут сэкономить на налогах до 2 203 328 рублей.* Данная модель обладает двигателем с максимальной мощностью 249 л. с. и преселективной роботизированной коробкой передач с электрогидравлической системой управления. В распоряжении водителя более 20 вспомогательных систем: для помощи в пробках, предотвращения столкновений, аварийного удержания в полосе и другие.