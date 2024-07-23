Денис Буцаев: В РФ свыше 60% регоператоров испытывают нехватку водителей

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, чтобы коммунальная услуга по обращению с ТКО оказывалась на надлежащем уровне, следует своевременно вывозить ТКО с мест их накопления. Но, даже несмотря на полную укомплектованность автопарка, это невозможно, если не хватает водителей спецтехники. Согласно итогам проведенного опроса, от нехватки водителей в штате страдают свыше 60% регоператоров. Укомплектованность квалифицированными кадрами входит в список ключевых факторов, влияющих на работу регионального оператора.
Регоператоры, в свою очередь, отмечают, что дефицит работников сейчас достигает в среднем 30% от требуемой численности персонала, сообщают novostivolgograda.ru.
Чтобы не нарушать график вывоза отходов, региональные операторы вынуждены выстраивать режим работы водителей в несколько смен, в том числе и в ночные. В ряде субъектов Федерации водителям спецтехники приходится самим пробивать себе дорогу к контейнерам, расчищая территории контейнерных площадок от навалов мусора. В частности, во время ликвидации последствий паводка в Оренбургской области водители мусоровозов были вынуждены выполнять обязанности разнорабочих, следствием чего стал дополнительный отток кадров.
По словам замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, основная проблема состоит в сравнительно невысоких заработках водителей спецтехники. При расчете ФОТ тариф регоператора включает средние значения в сфере ЖКХ, а это сильно отличается от рыночной стоимости аналогичных позиций в других сферах. В российских регионах водители мусоровозов в сфере обращения с ТКО получают зарплаты в диапазоне 40–80 тыс. руб. А в других сферах — например, в сельхозрегионах во время посевной и сбора урожая, а также в службах доставки — те же водители могут заработать в разы больше.
Для того чтобы обеспечить стабильный вывоз отходов, при поиске новых работников региональным операторам приходится значительно повышать зарплаты водителей, выходя за пределы согласованного в тарифе бюджета и увеличивая реальную себестоимость вывоза ТКО.