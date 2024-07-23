Денис Буцаев: В РФ свыше 60% регоператоров испытывают нехватку водителей

По словам замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, основная проблема состоит в сравнительно невысоких заработках водителей спецтехники. При расчете ФОТ тариф регоператора включает средние значения в сфере ЖКХ, а это сильно отличается от рыночной стоимости аналогичных позиций в других сферах. В российских регионах водители мусоровозов в сфере обращения с ТКО получают зарплаты в диапазоне 40–80 тыс. руб. А в других сферах — например, в сельхозрегионах во время посевной и сбора урожая, а также в службах доставки — те же водители могут заработать в разы больше.