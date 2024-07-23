Фестиваль Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве: кино, танцы и еда

Особое внимание в программе уделено кинопоказам. С 24 по 28 июля в кинотеатре «Иллюзион» и кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи будут демонстрироваться шедевры латиноамериканского кинематографа. Фильмом открытия 24 июля в 19:00 станет драма «Стыд» мексиканского режиссера Мигеля Сальгадо, получившая главный приз на 46-м Московском международном кинофестивале в 2024 году. Фильм представит Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Российской Федерации Эдуардо Вильегас Мехиас.