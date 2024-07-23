Фестиваль Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве: кино, танцы и еда

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Это значимое событие станет важным этапом в укреплении культурного диалога между Россией и странами региона, которые традиционно поддерживают тесные торгово-экономические, научно-технические и культурные связи, и продлится до 28 июля.
Фестиваль проходит при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Департамента культуры города Москвы, Московского центра международного сотрудничества, Дома Латинской Америки, Госфильмофонда России, Университета Правительства Москвы, Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино, Московского академического театра имени В. Маяковского и посольств стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Особое внимание в программе уделено кинопоказам. С 24 по 28 июля в кинотеатре «Иллюзион» и кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи будут демонстрироваться шедевры латиноамериканского кинематографа. Фильмом открытия 24 июля в 19:00 станет драма «Стыд» мексиканского режиссера Мигеля Сальгадо, получившая главный приз на 46-м Московском международном кинофестивале в 2024 году. Фильм представит Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Российской Федерации Эдуардо Вильегас Мехиас.
В течение фестивальной недели зрители смогут увидеть художественные и документальные фильмы из 11 стран: Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Колумбии, Мексики, Никарагуа, Панамы, Перу, Уругвая и Эквадора. Эти показы позволят окунуться в мир латиноамериканского кино, раскрывая его жанровое и тематическое разнообразие.
На фуд-корте гости смогут попробовать признанные хиты латиноамериканской кухни: севиче из морского окуня, буррито, эмпанадос и многое другое. Ярмарка предложит широкий выбор аутентичных товаров и изделий российских мастеров, вдохновленных Латинской Америкой.
Для детей предусмотрена насыщенная программа с аквагримом, иммерсивными шоу и анимацией. Специальная фотозона позволит посетителям сделать памятные фотографии на фоне стилизованных латиноамериканских декораций.
Первые дни фестиваля также имели насыщенную программу. 20–21 июля центральной площадкой фестиваля стал Сад «Эрмитаж», где посетители смогли насладиться музыкой, танцами и кулинарными шедеврами Латинской Америки. Официальное открытие состоялось 20 июля на Главной сцене Сада «Эрмитаж», с участием представителей Правительства Москвы и послов латиноамериканских стран.
Программа фестиваля включала выступления музыкальных коллективов, таких как Hot Havana Orchestra и эквадорская оперная певица Карен Лисбет Соса Лимонес. Танцевальные мастер-классы от школ ViVa dance и GallaDance позволили гостям освоить движения сальсы, бачаты и танго.
Фестиваль Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве обещает стать незабываемым событием лета, полным музыки, танцев и культурных открытий. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу Латинской Америки, не покидая российскую столицу.