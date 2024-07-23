Губернатор поблагодарил участников Спартакиады Дон-2024

Губернатор отметил, что эти соревнования способствуют формированию здорового образа жизни и поддерживают нацпроект «Демография». В муниципальном этапе с января по июнь участвовали свыше 70 тысяч человек, а в зональном этапе в июне и июле — более 4 тысяч. Финал Спартакиады пройдет в Ростове-на-Дону в сентябре, ожидается участие более тысячи человек.



Спартакиада включает армрестлинг, волейбол, гиревой спорт, дартс, ГТО, шахматы, шашки, уличный баскетбол, инвалидный спорт, легкую атлетику, мини-футбол, плавание, настольный теннис, рыболовный спорт, соревнования спортивных семей, фланкировку казачьей шашкой и перетягивание каната. Участники — 18 лет и старше.



Цель Спартакиады — привлечение взрослого и старшего населения к занятиям физической культурой и спортом.



Источник: телеграм-канал «Дон меняется»