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Лето в зените: Tele2 улучшила сеть к сезону отпусков в Ростовской области

Лето в зените: Tele2 улучшила сеть к сезону отпусков в Ростовской области

23 июля 2024, 10:11
Фото: Tele2
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Tele2 продолжила масштабную работу по расширению и модернизации сетевой инфраструктуры в Ростовской области. Для обеспечения клиентов качественным сервисом компания усилила сеть в 26 региональных муниципалитетах.

Tele2 продолжает развитие сети в Ростовской области. К началу активного отпускного сезона, который выпадает на июль–август, техническая дирекция компании модернизировала оборудование в крупных городах и небольших населенных пунктах региона. Особое внимание оператор уделил популярным локациям. Проведенные работы способствовали росту интернет-активности — за I полугодие 2024 года объем data-трафика увеличился на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Техническая дирекция компании установила новое оборудование в трафиковых местах Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Волгодонска, Новочеркасска и Батайска. Помимо городских агломераций, работы прошли и в небольших населенных пунктах: селах Богородское и Александровка, поселках Чертково, Суходельный, Денисовский и Интернациональный, слободе Волошино, а также в хуторе Сухой Лог Верхнедонского района. Скорость мобильного интернета была улучшена в Ростове-на-Дону, Таганроге, Гуково, Зверево, Красном Сулине и Каменске-Шахтинском.

Кроме того, для обеспечения бесперебойной работы сети и увеличения скорости передачи данных Tele2 модернизировала сетевую инфраструктуру в 17 городах и 9 районах Ростовской области. Среди них Аксайский, Багаевский, Красносулинский, Матвеево-Курганский, Октябрьский и другие муниципальные образования.

В крупных городах оператор уделил особое внимание модернизации в местах притяжения ростовчан и гостей региона. Качество передачи сигнала улучшилось вблизи Привокзальной, Театральной и Гвардейской площадей Ростова-на-Дону, Пушкинской набережной и парка культуры и отдыха им. Горького в Таганроге, автовокзала в Новошахтинске. Помимо этого, технические работы были проведены около Павло-Очаковской косы — востребованной локации для проведения досуга в регионе.
Также на старте сезона школьных каникул оператор улучшил покрытие в населенных пунктах Ростовской области, где располагаются загородные лагеря круглогодичного и летнего пребывания детей.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«В Ростовской области летом традиционно растет нагрузка на сеть в местах притяжения горожан и туристов. Чтобы обеспечить надежное и качественное покрытие в таких локациях, мы тщательно анализируем трафик и проводим работы по модернизации оборудования с учетом полученных данных. Для нас важно учитывать интересы всех наших клиентов: к примеру, гости из других регионов предпочитают отдыхать в популярных местах, а местные жители и опытные туристы — в более нерастиражированных локациях. Мы постарались учесть это и при создании онлайн-проекта „Тревел-гид“, в котором интересные маршруты найдут как путешественники, впервые посетившие область, так и люди, хорошо знакомые с регионом. Такой подход позволяет нам развивать качественное покрытие сети на территории всего региона, чтобы наши абоненты всегда оставались на связи, и одновременно — вносить вклад в развитие внутреннего туризма».

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