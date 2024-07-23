Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 млн. камер домашнего видеонаблюдения

«Одно из ключевых преимуществ цифрового сервиса видеонаблюдения — возможность подключения камер к облачному хранилищу и контроль видеозаписей как в режиме онлайн, так и в записи через мобильное приложение или личный кабинет на сайте. Данные хранятся 30 дней, объем облачного хранилища в моменте составляет 70 петабайт, что можно сравнить с объемом жестких дисков 70 тысяч типовых ноутбуков. Вся цифровая инфраструктура для оказания услуги расположена на территории страны, она защищена от киберугроз, специалисты компании обеспечивают ее бесперебойную работу в режиме 24/7», — отмечает директор по развитию продуктов массового сегмента «Ростелекома» Илья Пятигорский.