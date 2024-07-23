СОГАЗ осуществляет выплаты пассажирам поезда, который попал в аварию в Коми

Posted 23 июля, 06:00
Published 23 июля, 06:00
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Общий объем выплат пассажирам и их родственникам, по предварительной оценке, составит более 7 млн. руб.
Заявления от пассажиров по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика урегулируются в приоритетном порядке, СОГАЗ оказывает содействие в подготовке пакета документов пострадавшим и родственникам погибших.
Пассажиры, оформившие полисы комплексного страхования пассажиров, получают также дополнительные выплаты по страховому событию.
Кроме того, СОГАЗ обеспечит выплату АО «ФПК» за пострадавшие в аварии вагоны подвижного состава. Также страхованием от несчастного случая и ДМС обеспечены все работники компании, пострадавшие во время аварии.
Урегулирование страхового события осуществляется в упрощенном режиме. Для получения выплаты пассажирам достаточно направить заполненное заявление и документы, подтверждающие причиненный вред. Все документы, подтверждающие обстоятельства страхового события СОГАЗ получил напрямую от перевозчика.
СОГАЗ продолжает принимать заявления от пострадавших. Обратиться за страховыми выплатами можно и после завершения лечения.