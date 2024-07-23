Ставки по вкладам для розничных клиентов МТС банка повышаются до 18% годовых

Как пояснили в МТС Банке, данные условия действуют для новых клиентов, которые размещают средства на срок 181 день при условии капитализации процентов. Также для этой категории клиентов МТС Банк повысил ставку на 2,8 процентных пункта по вкладу сроком 367 дней — до 17% годовых.