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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:22

Ставки по вкладам для розничных клиентов МТС банка повышаются до 18% годовых

Ставки по вкладам для розничных клиентов МТС банка повышаются до 18% годовых

23 июля 2024, 13:20
Фото: МТС-Банк
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На 1,8 процентных пункта повышается ставка по вкладу «МТС Вклад» в МТС Банке. Доходность по вкладу может составить 18% годовых.

Как пояснили в МТС Банке, данные условия действуют для новых клиентов, которые размещают средства на срок 181 день при условии капитализации процентов. Также для этой категории клиентов МТС Банк повысил ставку на 2,8 процентных пункта по вкладу сроком 367 дней — до 17% годовых.

Повышена ставка и для пенсионеров, а также зарплатных и премиальных клиентов банка. Теперь она составляет 16,3% годовых при открытии вклада на срок 120,150,181 или 367 дней при условии капитализации процентов.

В МТС Банке напомнили, что минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей, пополнение первые 30 дней, без возможности частичного снятия. Также предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.

Оформить вклады можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.

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