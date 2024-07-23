Ученые выяснили, что шимпанзе жестикулируют в человеческом ритме

Исследователи выяснили, что четырнадцать процентов общения шимпанзе происходят в формате диалогов, содержащих до семи частей. Время жестикуляции в них схоже с человеческим и расстояние между жестом и ответом составляет в среднем 120 миллисекунд. Отметили ученые и некоторые культурные различия в темпе общения. Оказалось, что шимпанзе из общины Сонсо в Уганде отвечают медленнее других. Подобное встречается и у людей, например, медленнее отвечают жители Дании.