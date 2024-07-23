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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Ученые выяснили, что шимпанзе жестикулируют в человеческом ритме

Ученые выяснили, что шимпанзе жестикулируют в человеческом ритме

23 июля 2024, 10:04
Фото: 1MI
Исследования показали, что шимпанзе могут перебивать друг друга и быстро отвечать в процессе диалога. Ученые исследовали крупнейший в истории набор данных об общении приматов и обнаружили, что их общение похоже на человеческое.

Ученые обнаружили, что скорость и синхронность жестов шимпанзе во время общения очень схожа с человеческой. Исследователи в статье, опубликованной в журнале Current Biology, приходят к выводу, что в основе подобных социальных взаимодействий лежат похожие эволюционные механизмы. Об этом сообщает портал newkhakasiya.online.

Авторы статьи отмечают, что человеческие разговоры протекают по примерно одинаковой схеме, независимо от языка, культуры и места проживания. Анализ более 8500 жестов у шимпанзе из пяти диких сообществ Восточной Африки показал, что «разговоры» приматов похожи на общение между людьми.

Исследователи выяснили, что четырнадцать процентов общения шимпанзе происходят в формате диалогов, содержащих до семи частей. Время жестикуляции в них схоже с человеческим и расстояние между жестом и ответом составляет в среднем 120 миллисекунд. Отметили ученые и некоторые культурные различия в темпе общения. Оказалось, что шимпанзе из общины Сонсо в Уганде отвечают медленнее других. Подобное встречается и у людей, например, медленнее отвечают жители Дании.

Эксперты пришли к выводу, что человеческое общение не так уникально, как принято об этом думать. Они не исключают, что общие механизмы коммуникации были ещё у общих предков человека и шимпанзе. Однако ученые не исключают, что к подобному типу общения оба вида пришли самостоятельно.

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