Ученые выяснили, что шимпанзе жестикулируют в человеческом ритме

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
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Updated Сегодня, 10:06
Ученые обнаружили, что скорость и синхронность жестов шимпанзе во время общения очень схожа с человеческой. Исследователи в статье, опубликованной в журнале Current Biology, приходят к выводу, что в основе подобных социальных взаимодействий лежат похожие эволюционные механизмы. Об этом сообщает портал newkhakasiya.online.
Авторы статьи отмечают, что человеческие разговоры протекают по примерно одинаковой схеме, независимо от языка, культуры и места проживания. Анализ более 8500 жестов у шимпанзе из пяти диких сообществ Восточной Африки показал, что «разговоры» приматов похожи на общение между людьми.
Исследователи выяснили, что четырнадцать процентов общения шимпанзе происходят в формате диалогов, содержащих до семи частей. Время жестикуляции в них схоже с человеческим и расстояние между жестом и ответом составляет в среднем 120 миллисекунд. Отметили ученые и некоторые культурные различия в темпе общения. Оказалось, что шимпанзе из общины Сонсо в Уганде отвечают медленнее других. Подобное встречается и у людей, например, медленнее отвечают жители Дании.
Эксперты пришли к выводу, что человеческое общение не так уникально, как принято об этом думать. Они не исключают, что общие механизмы коммуникации были ещё у общих предков человека и шимпанзе. Однако ученые не исключают, что к подобному типу общения оба вида пришли самостоятельно.