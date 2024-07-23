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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:03

В селе Тихая Журавка Ростовской области газифицирована школа

В селе Тихая Журавка Ростовской области газифицирована школа

23 июля 2024, 09:02
Фото: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в рамках догазификации подключили к сетям газоснабжения общеобразовательную школу в селе Тихая Журавка Чертковского района Ростовской области.

Для газификации объекта построен газопровод, подключено газовое оборудование.

Образовательное учреждение работает с 1967 года и рассчитано на 55 учеников.

«Наша школа долгое время отапливалась углем, и это создавало большие неудобства. Теперь, с приходом газа, появились комфортные условия для учеников и учителей», — рассказала директор МБОУ Тихо-Журавская ООШ Наталья Позднякова.

«Мы активно реализуем мероприятия по догазификации социальных объектов Ростовской области. Заключено 134 договора, из которых 86 исполнены», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.

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