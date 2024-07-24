Клиенты ВТБ оформили новую «семейную» ипотеку на 3,2 млрд рублей

Наибольшее число жилищных кредитов с господдержкой в первые две недели июля оформили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ленинградской области.



«С момента запуска новой „семейной“ ипотеки мы получили более 8 тысяч заявок от клиентов и уже выдали жилищные кредиты в рамках госпрограммы на сумму 3,2 млрд рублей. Программа стала более адресной, направленной на помощь действительно нуждающимся в поддержке клиентов. Конечно, сейчас спрос на нее ниже, чем в „пиковом“ июне, когда многие заемщики стремились воспользоваться расширенными условиями программы. Однако в дальнейшем спрос на нее стабилизируется. Мы ожидаем увеличения доли семейной ипотеки в кредитных выдачах, более того, она на некоторое время даже займет первое место среди ипотечных программ в условиях высоких ипотечных ставок», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.



Согласно условиям программы, опубликованным на официальном сайте Министерства финансов РФ, Программа предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 6(5) процентов по ипотечным кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации на приобретение жилья на первичном рынке (за исключением сельских поселений на территории Дальневосточного федерального округа) или строительство индивидуального жилого дома, при рождении с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. первого ребенка или последующих детей (у граждан Российской Федерации, имеющих ребенка, которому установлена категория «ребенок-инвалид» — не позднее 31 декабря 2023 г.).