Новый спортивный манеж появился в Ростове

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Многофункциональный спортивный манеж расположен по адресу ул. Платона Кляты, 8. В здании площадью чуть более 2000 кв. м. предусмотрено помещение для игровых видов спорта с полем размерами 42 м. на 24 м.
Помимо этой площадки также есть еще два зала — тренировочный и для занятий общей физической подготовкой по 190 м² каждый. Пол основного зала выполнен с использованием современного спортивного покрытия высокой износостойкости Teraflex Evolution.
Эксплуатировать объект будет Управление физкультуры и спорта г. Ростова-на-Дону. Предполагается, что появятся секции по волейболу, борьбе, спортивной акробатике и другим видам спорта. Спортсмены могут пользоваться раздевалками и душевыми, отдельные помещения предоставлены для тренеров, медиков, персонала.
Также манеж смогут посещать и люди с ограниченными возможностями.