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Новый спортивный манеж появился в Ростове

Новый спортивный манеж появился в Ростове

24 июля 2024, 10:37
Фото: ВКБ-Новостройки
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Застройщик Суворовского жилого района — ВКБ-Новостройки — ввёл в эксплуатацию объект в спортивно-парковом комплексе «Чадр».

Многофункциональный спортивный манеж расположен по адресу ул. Платона Кляты, 8. В здании площадью чуть более 2000 кв. м. предусмотрено помещение для игровых видов спорта с полем размерами 42 м. на 24 м.

Фото: ВКБ-Новостройки

Помимо этой площадки также есть еще два зала — тренировочный и для занятий общей физической подготовкой по 190 м² каждый. Пол основного зала выполнен с использованием современного спортивного покрытия высокой износостойкости Teraflex Evolution.

Эксплуатировать объект будет Управление физкультуры и спорта г. Ростова-на-Дону. Предполагается, что появятся секции по волейболу, борьбе, спортивной акробатике и другим видам спорта. Спортсмены могут пользоваться раздевалками и душевыми, отдельные помещения предоставлены для тренеров, медиков, персонала.

Фото: ВКБ-Новостройки

Также манеж смогут посещать и люди с ограниченными возможностями.

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