КМСП запустит программу поддержки для открытия нового бизнеса на автомаршрутах

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что на цифровой платформе МСП.РФ будут собираться и регулярно обновляться данные о потребностях регионов в инфраструктуре, а также доступных земельных участках для реализации таких проектов, мерах поддержки для представителей малого и среднего предпринимательства, а также другая полезная информация. Это поможет малому бизнесу понять спрос и открыть новые туристические направления, которые будут востребованы со стороны туристов. После этого Корпорация МСП совместно с региональными властями подготовит проект, чтобы привлечь банковские средства для его реализации.