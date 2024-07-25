КМСП запустит программу поддержки для открытия нового бизнеса на автомаршрутах

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Программа будет запущена в сентябре текущего года по поручению главы России Владимира Путина. Регионы в данный момент занимаются разработкой туристических автомаршрутов.
По сообщению издания, поддержка малых и средних предприятий в данной отрасли будет осуществляться для строительства многофункциональных зон, гостиниц, глемпингов, точек питания и других объектов инфраструктуры, необходимость в которых будет определена регионами. Для их открытия Корпорация МСП и региональные власти структурируют проект для привлечения банковского финансирования, а также помогут в выборе и оформлении площадок для реализации проектов, пишет ТАСС.
По словам главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, автотуризм невозможно развивать без необходимой инфраструктуры, которую могут создать именно малые и средние предприятия. Реализация данного проекта даст возможность комплексно подойти к развитию туристической отрасли с участием МСП. Основная задача — обеспечить комфортные и безопасные условия для путешествий, а также строительство и развитие необходимой инфраструктуры для доступа к туристическим объектам.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что на цифровой платформе МСП.РФ будут собираться и регулярно обновляться данные о потребностях регионов в инфраструктуре, а также доступных земельных участках для реализации таких проектов, мерах поддержки для представителей малого и среднего предпринимательства, а также другая полезная информация. Это поможет малому бизнесу понять спрос и открыть новые туристические направления, которые будут востребованы со стороны туристов. После этого Корпорация МСП совместно с региональными властями подготовит проект, чтобы привлечь банковские средства для его реализации.
Напомним: по поручению главы Российской Федерации Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства Корпорация МСП должна организовать работу по комплексной поддержке и сопровождению инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства, в том числе проектов в отраслях автотуризма и гостиничных услуг.