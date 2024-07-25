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Малый бизнес приобрел оборудование на 2 млрд рублей за счет льготного лизинга

Малый бизнес приобрел оборудование на 2 млрд рублей за счет льготного лизинга

25 июля 2024, 07:44
Фото: 1MI
Компания «МСП Лизинг» увеличила объем льготной лизинговой поддержки малых производственных предприятий до двух миллиардов рублей по итогам первой половины 2024 года. Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Компания является дочерней структурой Корпорации МСП (КМСП).

Больше всего этой поддержкой пользуется бизнес в Московской области (293 млн рублей), Санкт-Петербурге (179 млн), Челябинской (102 млн), Калужской (98 млн) и Свердловской (80 млн) областях, передает tass.ru.

Гендиректор КМСП Александр Исаевич заявил, что организация продолжит оказывать необходимую лизинговую поддержку тем, кто вкладывается в расширение и модернизацию своего производства. Он считает производственные предприятия малого и среднего бизнеса важным звеном экономики, отмечая, что льготный лизинг дает им возможность приобрести необходимые станки и оборудование по низким ставкам.

Также Исаевич рассказал, что в отраслевой структуре получателей льготного лизинга в топ входят машиностроение и металлообработка (48%), химическая (14%), пищевая (10%), легкая (6%) промышленность.

Уточняется, что участники программы могут получить от 500 тысяч рублей до 50 миллионов рублей по ставке 6 — 8% на срок от 13 месяцев до семи лет. Выплата лизинговых платежей начинается после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования. Заявку можно подать дистанционно при помощи цифровой платформы МСП.РФ.

Напомним, лизинговая поддержка осуществляется совместно с Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент.

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