Малый бизнес приобрел оборудование на 2 млрд рублей за счет льготного лизинга

Уточняется, что участники программы могут получить от 500 тысяч рублей до 50 миллионов рублей по ставке 6 — 8% на срок от 13 месяцев до семи лет. Выплата лизинговых платежей начинается после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования. Заявку можно подать дистанционно при помощи цифровой платформы МСП.РФ.