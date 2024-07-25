Малый бизнес приобрел оборудование на 2 млрд рублей за счет льготного лизинга

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:45
Больше всего этой поддержкой пользуется бизнес в Московской области (293 млн рублей), Санкт-Петербурге (179 млн), Челябинской (102 млн), Калужской (98 млн) и Свердловской (80 млн) областях, передает tass.ru.
Гендиректор КМСП Александр Исаевич заявил, что организация продолжит оказывать необходимую лизинговую поддержку тем, кто вкладывается в расширение и модернизацию своего производства. Он считает производственные предприятия малого и среднего бизнеса важным звеном экономики, отмечая, что льготный лизинг дает им возможность приобрести необходимые станки и оборудование по низким ставкам.
Также Исаевич рассказал, что в отраслевой структуре получателей льготного лизинга в топ входят машиностроение и металлообработка (48%), химическая (14%), пищевая (10%), легкая (6%) промышленность.
Уточняется, что участники программы могут получить от 500 тысяч рублей до 50 миллионов рублей по ставке 6 — 8% на срок от 13 месяцев до семи лет. Выплата лизинговых платежей начинается после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования. Заявку можно подать дистанционно при помощи цифровой платформы МСП.РФ.
Напомним, лизинговая поддержка осуществляется совместно с Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент.