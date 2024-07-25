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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Мобильный интернет и голосовую связь улучшили в Багаевке

Мобильный интернет и голосовую связь улучшили в Багаевке

25 июля 2024, 14:52
Фото: пресс-служба МТС
Модернизированное телеком-оборудование LTE установили в районе станицы Багаевская и хутора Задонский, где в общей сложности проживает около 15 тысяч человек.

Багаевская давно является негласной визитной карточкой донского края, ведь именно здесь выращивают огурцы, которые расходятся по ярмаркам и базарам всей области. В станице даже есть праздник «День багаевского огурца», на который съезжаются жители со всего региона. Кроме того, станица Багаевская, как и хутор Задонский давно известны в кругу рыбаков, которых в теплое время года здесь очень много.

Как отмечает директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов, модернизация сети в Задонском и Багаевской — это очередной и очень важный этап развития, который прежде всего улучшает уровень жизни людей, развивает донской регион в целом.

Добавим, что на территории хутора Задонского и станицы Багаевской находится также ряд социально-значимых объектов, которым необходимо устойчивое мобильное покрытие. Это — школы, детские сады, центральная районная больница и дом культуры.

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