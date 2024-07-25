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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:19

Приложение «Авито» снова доступно в App Store

Приложение «Авито» снова доступно в App Store

25 июля 2024, 12:17
Фото: freepik
Приложение платформы онлайн-объявлений «Авито» снова доступно для скачивания в App Store, сообщили в телеграм-канале платформы. Компания провела успешные переговоры с Apple.

«Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», — прокомментировали в «Авито», добавив ссылку на свое приложение в App Store.

В ночь на вторник, 23 июля, приложение платформы стало недоступно для скачивания на устройствах с операционными системами iOS и iPadOS. В компании сообщили, что они вместе с Apple выясняют причину сбоя и делают все, чтобы вернуться.

Менее чем через сутки в пресс-службе «Авито» написали, что приложение снова доступно.

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