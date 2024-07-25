Приложение «Авито» снова доступно в App Store

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
«Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», — прокомментировали в «Авито», добавив ссылку на свое приложение в App Store.
В ночь на вторник, 23 июля, приложение платформы стало недоступно для скачивания на устройствах с операционными системами iOS и iPadOS. В компании сообщили, что они вместе с Apple выясняют причину сбоя и делают все, чтобы вернуться.
Менее чем через сутки в пресс-службе «Авито» написали, что приложение снова доступно.