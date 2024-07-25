Ученые выяснили, что тираннозавр рекс был на 70% массивнее

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Палеонтологи попытались выяснить, какими габаритами обладали самые крупные особи динозавров. Авторы статьи в журнале Ecology and Evolution воспользовались методом компьютерного моделирования, чтобы оценить популяцию тираннозавров. В расчетах учитывались скорость роста, продолжительность жизни и ряд других факторов. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Выбран данный вид динозавров был не случайно. Многие детали тираннозавров на сегодняшний день хорошо изучены. Дисперсию размеров тела моделировали на основе аллигаторов, которые являются близкими родственниками динозавров и имеют внушительные размеры.
Палеонтологам удалось выяснить, что крупнейшие из обнаруженных окаменелостей, вероятнее всего, попадают в один процент самых крупных особей. Компьютерная модель показала, что самая крупная особь (1 на 2,5 миллиарда) могла быть на 70% тяжелее и на 25% длиннее, чем крупнейшие из известных особей. Такой гигант весил пятнадцать тонн и столько же метров в длину.
Ученые отмечают, что данные значения лишь оценочные, но закономерности современных видов говорят, что должны существовать более крупные динозавры, скелет которых мы ещё не нашли. Данная работа помогла ученым получить полезную информацию по биомеханике и экологии.