Ученые выяснили, что тираннозавр рекс был на 70% массивнее

Палеонтологам удалось выяснить, что крупнейшие из обнаруженных окаменелостей, вероятнее всего, попадают в один процент самых крупных особей. Компьютерная модель показала, что самая крупная особь (1 на 2,5 миллиарда) могла быть на 70% тяжелее и на 25% длиннее, чем крупнейшие из известных особей. Такой гигант весил пятнадцать тонн и столько же метров в длину.