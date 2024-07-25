Завершились съемки драмеди «Между нами химия»

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Завершились съемки комедийной драмы «Между нами химия» (16+) о женщине с тяжелым диагнозом, которая борется за будущее своих детей. Главные роли исполнили Саша Бортич, Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова и Евгений Сангаджиев. Режиссер проекта — Карина Чувикова («Нина»).
За производство отвечает кинокомпания «Водород» при поддержке «НМГ Студии». Сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Балет», «Чистые» и другие).
Таня (Саша Бортич) крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Внезапно она узнает о тяжелом диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить их своим ненадежным родственникам (Нелли Уварова, Павел Ворожцов), поэтому решает найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он взял на себя заботу о детях. Единственный человек, которого Таня посвящает в свой отчаянный план — это ее врач (Евгений Сангаджиев). Однако в какой-то момент претендентов становится даже слишком много (Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Антон Филипенко).
Евгений Сангаджиев, актер:
«Мой персонаж Дмитрий Олегович — справедливый, эмпатичный, он подключается к пациенту и пытается помогать на психологическом уровне. Для меня эта роль была ответственной, было важно тонко ввести персонажа в историю главной героини и не скатиться в шутку, учитывая жанр драмеди».
Карина Чувикова, режиссер:
«У нас была сцена с сильным эмоциональным диалогом на крыше, за которую я очень переживала. В нем герой 11-летнего Мирона Проворова врывается на крышу, со слезами просит у Вселенной, чтобы папа, улетевший по легенде мамы в космос, вышел на связь, а мама перестала приносить домой цветы от другого мужчины. Это было непросто для ребенка, но мы сняли всё сразу. Мирон своей импровизацией потряс всю нашу команду».
Павел Ворожцов, актер:
«Сериал о нас с вами, о проживающих эту жизнь людях. О том, какими нелепыми, мелкими, мелочными, суетливыми и в то же время какими смелыми, великодушными и красивыми могут быть наши поступки, когда мы сталкиваемся ни много ни мало со смертью. История затрагивает довольно глобальные темы, но при всей серьезности это не социальная драма, а драматическая комедия — легкая и с юмором».
Михаил Врубель, продюсер сериала, основатель студии «Водород»:
«“Между нами химия» — это очень душевная, эмоциональная и ироничная история женщины, которой предстоит найти нетривиальный выход из сложной ситуации. Жизнь часто ставит перед нами непростые задачи, и это как раз тот самый случай. Мы знаем, что «женщина в сложной ситуации» — это, можно сказать, отдельный жанр, который очень любит российский зритель. Молодая смелая команда создателей, яркий актерский состав, необычный сюжет и, конечно, юмор — вот то, в чем мы видим большой потенциал».
Александр Андрющенко, продюсер сериала, основатель студии «Водород»:
«Автором и режиссером сериала „Между нами химия“ стала Карина Чувикова — талантливая выпускница школы „Индустрия“. Этот дебют без сомнений станет очередным успехом, в чем зритель онлайн-кинотеатра Wink.ru сможет убедиться уже совсем скоро».