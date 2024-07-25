rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Завершились съемки драмеди «Между нами химия»

Завершились съемки драмеди «Между нами химия»

25 июля 2024, 10:46
Фото: ПАО «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком» . erid: LjN8KAm9o
Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и в эфире телеканала СТС.

Завершились съемки комедийной драмы «Между нами химия» (16+) о женщине с тяжелым диагнозом, которая борется за будущее своих детей. Главные роли исполнили Саша Бортич, Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова и Евгений Сангаджиев. Режиссер проекта — Карина Чувикова («Нина»).

За производство отвечает кинокомпания «Водород» при поддержке «НМГ Студии». Сериал пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Фишер», «Балет», «‎Чистые»‎ и другие).

Таня (Саша Бортич) крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Внезапно она узнает о тяжелом диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить их своим ненадежным родственникам (Нелли Уварова, Павел Ворожцов), поэтому решает найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он взял на себя заботу о детях. Единственный человек, которого Таня посвящает в свой отчаянный план — это ее врач (Евгений Сангаджиев). Однако в какой-то момент претендентов становится даже слишком много (Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Антон Филипенко).

Фото: ПАО «Ростелеком»

Евгений Сангаджиев, актер:

«Мой персонаж Дмитрий Олегович — справедливый, эмпатичный, он подключается к пациенту и пытается помогать на психологическом уровне. Для меня эта роль была ответственной, было важно тонко ввести персонажа в историю главной героини и не скатиться в шутку, учитывая жанр драмеди».

Карина Чувикова, режиссер:

«У нас была сцена с сильным эмоциональным диалогом на крыше, за которую я очень переживала. В нем герой 11-летнего Мирона Проворова врывается на крышу, со слезами просит у Вселенной, чтобы папа, улетевший по легенде мамы в космос, вышел на связь, а мама перестала приносить домой цветы от другого мужчины. Это было непросто для ребенка, но мы сняли всё сразу. Мирон своей импровизацией потряс всю нашу команду».

Павел Ворожцов, актер:

«Сериал о нас с вами, о проживающих эту жизнь людях. О том, какими нелепыми, мелкими, мелочными, суетливыми и в то же время какими смелыми, великодушными и красивыми могут быть наши поступки, когда мы сталкиваемся ни много ни мало со смертью. История затрагивает довольно глобальные темы, но при всей серьезности это не социальная драма, а драматическая комедия — легкая и с юмором».

Фото: ПАО «Ростелеком»

Михаил Врубель, продюсер сериала, основатель студии «Водород»:

«“Между нами химия» — это очень душевная, эмоциональная и ироничная история женщины, которой предстоит найти нетривиальный выход из сложной ситуации. Жизнь часто ставит перед нами непростые задачи, и это как раз тот самый случай. Мы знаем, что «женщина в сложной ситуации» — это, можно сказать, отдельный жанр, который очень любит российский зритель. Молодая смелая команда создателей, яркий актерский состав, необычный сюжет и, конечно, юмор — вот то, в чем мы видим большой потенциал».

Александр Андрющенко, продюсер сериала, основатель студии «Водород»:

«Автором и режиссером сериала „Между нами химия“ стала Карина Чувикова — талантливая выпускница школы „Индустрия“. Этот дебют без сомнений станет очередным успехом, в чем зритель онлайн-кинотеатра Wink.ru сможет убедиться уже совсем скоро».

Подпишитесь
Вытяжка рухнула в бассейн с людьми в аквапарке, а Ростов преследуют магнитные бури
Сегодня, 15:22
Регоператор оправдался за свалки с крысами в Гукове
Сегодня, 13:20
Черным дымом заволокло порт в Таганроге. Рассказываем, что произошло
Сегодня, 13:02
Стало известно, что будет со сжигавшими иконы подростками в Ростовской области
Сегодня, 14:11
«Дивидендов не приносит»: власти хотят передать ФК «Ростов» в частные руки
Сегодня, 14:12
На Ростовской АЭС отключили второй энергоблок. Объясняем, в чем причина
Сегодня, 11:48