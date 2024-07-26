Алексей Логвиненко: На улице Петренко до конца года появится уличное освещение

— Благодаря дополнительным средствам, выделенным нашему городу на дороги в этом сезоне губернатором Василием Голубевым, у нас развернуты масштабные дорожные работы. Приведем в этом году в порядок, в том числе, и улицу Таганрогскую от улицы Малиновского до Авиамоторного переулка. Предстоит заменить асфальт на проезжей части площадью 64 300 кв. м., а также бортовой камень в тех местах, где это требуется. Подрядчик должен приступить к работам уже 5 августа и завершить их в сентябре, — пояснил глава администрации города.