Алексей Логвиненко: На улице Петренко до конца года появится уличное освещение

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
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Updated Сегодня, 07:10
Так один из вопросов затронул ремонт одной из ключевых магистралей донской столицы — дороги по улице Таганрогской. Каждый по ней проезжают сотни машин, которые как выезжают из города, так и въезжают в него. Кроме того, эта дорожная артерия связывает Западный жилой массив с Северным, поэтому даже по городским меркам нагрузка на эту дорогу приходится большая.
Выслушав обращения горожан, Алексей Логвиненко сообщил, что на ремонт участка дороги по улице Таганрогской уже выделено более 113 млн руб., основная часть средств направлена из областного бюджета. Протяженность участка, который отремонтируют в этом году составит почти 4 км.
— Благодаря дополнительным средствам, выделенным нашему городу на дороги в этом сезоне губернатором Василием Голубевым, у нас развернуты масштабные дорожные работы. Приведем в этом году в порядок, в том числе, и улицу Таганрогскую от улицы Малиновского до Авиамоторного переулка. Предстоит заменить асфальт на проезжей части площадью 64 300 кв. м., а также бортовой камень в тех местах, где это требуется. Подрядчик должен приступить к работам уже 5 августа и завершить их в сентябре, — пояснил глава администрации города.
Жителей Суворовского района и прилегающих СНТ интересовало, появится ли наружное освещение на оживленной улице Петренко от улицы Сосновой до 1-й Сувенирной.
Несмотря на то, что протяженность линии составляет почти километр, Алексей Логвиненко сообщил заявителям хорошую новость.
— Наружному освещению на Петренко — быть! Мы продолжаем реализовывать программу по развитию городской сети уличного освещения. И в нее уже заложены расходы на монтаж освещения на данном участке. В рамках программы планируется установить 62 опоры и 65 светильников, смонтировать 2 пункта питания, проложить кабель. В настоящее время силами нашего МКП «Ростгорсвет» ведется проектирование данных работ. Поставил задачу сдать в эксплуатацию и подключить новую линию до конца текущего года, — ответил градоначальник.
Пришли на прием и жители улиц Курская и Калинина. Их интересовало обустройство контейнерных и детских площадок вблизи домов. Выслушав просьбу ростовчан, Алексей Логвиненко сказал, что контейнерная площадка по адресу Калинина, 27а будет обустроена к 1-му сентября этого года, также к концу сентября завершится благоустройство детской игровой площадки по адресу Курская, 17. Глава администрации добавил, что во дворе дома по адресу Курская 17, появится и новая контейнерная площадка.
Еще одно обращение касалось нерегулируемого пешеходного перехода на улице Филимоновской, 93/152. По словам жителей переход необходим для безопасного передвижения пешеходов по четной стороне переулка Халтуринского.
Выслушав жителей, Алексей Логвиненко сообщил, что к началу нового учебного года просьба ростовчан будет выполнена. К указанному сроку там установят необходимые дорожные знаки и нанесут соответствующую разметку.
По итогу встречи глава администрации города напомнил, что решение всех вопросов держит на личном контроле.