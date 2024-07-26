Банк «Центр-инвест» принял участие в форуме «Работающая молодежь Юга»

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Участниками форума стали свыше 300 экспертов из 120 предприятий ЮФО. Главной целью мероприятия стало взаимодействие молодых специалистов с экспертами и лидерами региона, обмен опытом и возможность улучшить свои профессиональные навыки.
Председатель совета директоров банка «Центр-инвест», доктор экономических наук, профессор Василий Высоков в своем приветственном слове на открытии мероприятия отметил, что сегодня на любом рабочем месте необходимо быть в тренде, в авангарде и полной боевой готовности.