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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Банк «Центр-инвест» принял участие в форуме «Работающая молодежь Юга»

Банк «Центр-инвест» принял участие в форуме «Работающая молодежь Юга»

26 июля 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney
В рамках межрегионального форума «Работающая молодежь Юга» банк «Центр-инвест» на своем стенде представил программы развития.

Участниками форума стали свыше 300 экспертов из 120 предприятий ЮФО. Главной целью мероприятия стало взаимодействие молодых специалистов с экспертами и лидерами региона, обмен опытом и возможность улучшить свои профессиональные навыки.

Председатель совета директоров банка «Центр-инвест», доктор экономических наук, профессор Василий Высоков в своем приветственном слове на открытии мероприятия отметил, что сегодня на любом рабочем месте необходимо быть в тренде, в авангарде и полной боевой готовности.

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