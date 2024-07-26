Благотворительный забег от СКЖД «Достигая цели!» поможет четырехлетнему Егору

— Нам сначала не говорили, что происходит, насколько это опасно, но сразу посоветовали встать на учет к неврологу, что я и сделала, — вспоминает Алина. — К 7 месяцам сын не садился, даже не переворачивался самостоятельно, я забила тревогу и стала искать специалистов, занимающихся реабилитацией, всех, кто хоть как-то мог нам помочь.