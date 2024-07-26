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Updated Сегодня, 07:27

Благотворительный забег от СКЖД «Достигая цели!» поможет четырехлетнему Егору

Благотворительный забег от СКЖД «Достигая цели!» поможет четырехлетнему Егору

26 июля 2024, 07:21
Фото: РЖД
Ежегодно в начале августа железнодорожники нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. С 2017 года в этот день принято проводить благотворительный забег под названием «Достигая цели!». При этом все собранные средства идут на помощь детям, находящимся на лечении или реабилитации.

Забег «Достигая цели!» стартует для всех желающих 3 августа.

Предусмотрено четыре дистанции, рассчитанные на детей и взрослых. Так дистанцию 500 метров смогут преодолеть самые маленькие — в возрасте от 6 до 10 лет. Расстояние в 1520 метров рассчитано на участников от 11 лет, а дистанции 5 и 10 километров — на бегунов от 14 лет.

Вырученные средства будут перечислены в благотворительный Фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» и направлены на лечение четырехлетнего Егора К. из Ростова-на-Дону.

Малыш живет с поражением центральной нервной системы, вызванной стафилококковой инфекцией. Но, несмотря на трудности и изменения в физиологии развития, Егор старательно постигает жизнь.

По словам его мамы, главной чертой характера Егора является упрямство, которое и дает ему волю к жизни.

Фото: РЖД

Мама Алина говорит, если сын поставил себе цель, то пока не добьется желаемого, с пути не свернет. Вероятно, именно это качество и помогает Егору в прямом смысле встать на ноги и идти, ведь у мальчика ДЦП, а при таком заболевании твердый характер зачастую является залогом успешного развития.

Она рассказывает, что стафилококковой инфекцией малыш заболел в роддоме. Впоследствии инфекция поразила центральную нервную систему и вызвала изменения в его физиологическом развитии.

— Нам сначала не говорили, что происходит, насколько это опасно, но сразу посоветовали встать на учет к неврологу, что я и сделала, — вспоминает Алина. — К 7 месяцам сын не садился, даже не переворачивался самостоятельно, я забила тревогу и стала искать специалистов, занимающихся реабилитацией, всех, кто хоть как-то мог нам помочь.

Диагноз ДЦП Егору поставили лишь в полтора года, но до того времени мальчик уже занимался с неврологами, были массажи и лечебная физкультура.

Сейчас Егору четыре с половиной года. Мальчик растет и развивается и главное для него не упустить время и получить максимум от возможной реабилитации. Егора ждут в одной из московских клиник для проведения курса восстановительного лечения, который, по мнению специалистов, поможет ребенку улучшить двигательные навыки. Однако стоимость лечения составляет 250 000 рублей, а у семьи мальчика таких денег нет.

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