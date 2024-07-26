Благотворительный забег от СКЖД «Достигая цели!» поможет четырехлетнему Егору

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Забег «Достигая цели!» стартует для всех желающих 3 августа.
Предусмотрено четыре дистанции, рассчитанные на детей и взрослых. Так дистанцию 500 метров смогут преодолеть самые маленькие — в возрасте от 6 до 10 лет. Расстояние в 1520 метров рассчитано на участников от 11 лет, а дистанции 5 и 10 километров — на бегунов от 14 лет.
Вырученные средства будут перечислены в благотворительный Фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» и направлены на лечение четырехлетнего Егора К. из Ростова-на-Дону.
Малыш живет с поражением центральной нервной системы, вызванной стафилококковой инфекцией. Но, несмотря на трудности и изменения в физиологии развития, Егор старательно постигает жизнь.
По словам его мамы, главной чертой характера Егора является упрямство, которое и дает ему волю к жизни.
Мама Алина говорит, если сын поставил себе цель, то пока не добьется желаемого, с пути не свернет. Вероятно, именно это качество и помогает Егору в прямом смысле встать на ноги и идти, ведь у мальчика ДЦП, а при таком заболевании твердый характер зачастую является залогом успешного развития.
Она рассказывает, что стафилококковой инфекцией малыш заболел в роддоме. Впоследствии инфекция поразила центральную нервную систему и вызвала изменения в его физиологическом развитии.
— Нам сначала не говорили, что происходит, насколько это опасно, но сразу посоветовали встать на учет к неврологу, что я и сделала, — вспоминает Алина. — К 7 месяцам сын не садился, даже не переворачивался самостоятельно, я забила тревогу и стала искать специалистов, занимающихся реабилитацией, всех, кто хоть как-то мог нам помочь.
Диагноз ДЦП Егору поставили лишь в полтора года, но до того времени мальчик уже занимался с неврологами, были массажи и лечебная физкультура.
Сейчас Егору четыре с половиной года. Мальчик растет и развивается и главное для него не упустить время и получить максимум от возможной реабилитации. Егора ждут в одной из московских клиник для проведения курса восстановительного лечения, который, по мнению специалистов, поможет ребенку улучшить двигательные навыки. Однако стоимость лечения составляет 250 000 рублей, а у семьи мальчика таких денег нет.