ВТБ: стали известны автопредпочтения жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:54
Жители Ростовской области привержены иномаркам: в первом полугодии 81% заемщиков направили кредиты на покупку автомобилей зарубежных брендов, 19% остаются поклонниками отечественных авто. Клиенты регионального отделения Банка чаще всего приобретали внедорожники, седаны и универсалы.
Согласно статистике, ростовчане, как и в целом россияне, отдают предпочтение новым автомобилям. В первом полугодии машину на первичном рынке по классическим программам кредитования купили почти 57% заемщиков банка. В зависимости от бюджета, в основном это китайские (Chery, Сhangan) или российские бренды (Lada). Подержанные авто выбрали 43% клиентов.
По данным Банка, в целом по России в январе–июне почти половина заемщиков приобрели машины китайского производства. Деньги на отечественные бренды получил только каждый пятый клиент.
«В Ростове-на-Дону вопрос выбора машины зависит от личных предпочтений, основной цели покупки и, конечно, бюджета. Не менее важную роль в автоприоритетах играет регион проживания и его особенности. Даже сегодня, когда рынок абсолютно поменялся, определенные закономерности по-прежнему присутствуют. При выборе автомобиля жители Ростова-на-Дону обращают внимание на автомобили с высокой управляемостью из-за влияния климатических условий, в частности высокой влажности и перепадов температуры. С учетом пробок и интенсивного городского трафика, жители ценят автомобили с хорошей маневренностью, удобством парковки и экономичным расходом топлива. Экономическая составляющая при выборе автомобиля стала еще более важной для жителей Ростова-на-Дону. Они стремятся найти оптимальное соотношение цены, качества и надежности. Современный автомобиль для жителя региона — это не просто средство передвижения, а надежный партнер в переменчивых климатических условиях и интенсивном городском ритме жизни», — прокомментировал единый бизнес-лидер банка ВТБ и «Открытие»-вице-президент Юрий Авдеев.
Справка
По итогам первого полугодия ВТБ оформил по всем программам кредитования более 219 тысяч сделок почти на 305 млрд рублей. Количество сделок уже почти на четверть превышает результат за весь прошлый год, а объем — на треть. Портфель автокредитов ВТБ на 1 июля составил 530 млрд рублей, увеличившись почти вдвое с начала года.