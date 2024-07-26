ВТБ: стали известны автопредпочтения жителей Ростовской области

«В Ростове-на-Дону вопрос выбора машины зависит от личных предпочтений, основной цели покупки и, конечно, бюджета. Не менее важную роль в автоприоритетах играет регион проживания и его особенности. Даже сегодня, когда рынок абсолютно поменялся, определенные закономерности по-прежнему присутствуют. При выборе автомобиля жители Ростова-на-Дону обращают внимание на автомобили с высокой управляемостью из-за влияния климатических условий, в частности высокой влажности и перепадов температуры. С учетом пробок и интенсивного городского трафика, жители ценят автомобили с хорошей маневренностью, удобством парковки и экономичным расходом топлива. Экономическая составляющая при выборе автомобиля стала еще более важной для жителей Ростова-на-Дону. Они стремятся найти оптимальное соотношение цены, качества и надежности. Современный автомобиль для жителя региона — это не просто средство передвижения, а надежный партнер в переменчивых климатических условиях и интенсивном городском ритме жизни», — прокомментировал единый бизнес-лидер банка ВТБ и «Открытие»-вице-президент Юрий Авдеев.