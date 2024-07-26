Зоозащитники потребовали убрать конный спорт из программы Олимпиады

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Портал newkhakasiya.online сообщает, что поводом для обращения зоозащитников к МОК стал скандал, связанный с трёхкратной олимпийской чемпионкой Шарлоттой Дюжарден. Спортсменка была отстранена от соревнований за жестокое обращение с лошадьми.
PETA уже выдвигала подобные требования после Олимпийских игр в Токио. В результате обращения зоозащитников было принято решение заменить конкур в пятиборье на езду на велосипеде. Изменения вступят в силу с 2028 года. Тогда поводом для обращения организации в МОК стал скандал именно в этом виде спорта. Тренер немецкой пятиборки Анники Шлой Ким Райзнер ударила непослушного коня.
Действия PETA уже называют терроризмом в Соединенных Штатах, а Великобритания включила организацию в список потенциальных угроз, где компанию ей составили неонацистские группировки.
Агрессивные действия PETA сделали её героем мемов. Другие зоозащитники тоже имеют ряд вопросов к организации. Так, организация Center for Consumer Freedom выяснила, что в приюте при штаб-квартире PETA усыпили 95% поступивших животных. В организации же заявили, что эвтаназия является особым проявлением любви к животным, которых никто не любит.