Зоозащитники потребовали убрать конный спорт из программы Олимпиады

PETA уже выдвигала подобные требования после Олимпийских игр в Токио. В результате обращения зоозащитников было принято решение заменить конкур в пятиборье на езду на велосипеде. Изменения вступят в силу с 2028 года. Тогда поводом для обращения организации в МОК стал скандал именно в этом виде спорта. Тренер немецкой пятиборки Анники Шлой Ким Райзнер ударила непослушного коня.