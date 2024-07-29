«Единая Россия» рассказала о результатах работы в весеннюю сессию

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Он также рассказал, что «Единая Россия» в целях выполнения поручения президента в весеннюю сессию запустила реализацию важнейшего социального решения, которое связано с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Ожидается, что данная инициатива коснется восьми миллионов человек. Об этом пишет mkset.
В связи с этим Владимир Якушев выразил убежденность, что закон ЕР многих неработающих пенсионеров подвигнет на возвращение к трудовой деятельности.
Очередным актуальным изменением весенней сессии стал переход к прогрессивному налогообложению. Дополнительные средства, поступления которых в бюджет страны ожидают по итогам налоговой реформы, будут использованы для решения социальных вопросов.
Помимо этого, партия сообщила о принятии поправок в бюджет, которые послужат для выполнения послания президента. На реализацию программы «Семейная ипотека» выделили 66 миллиардов рублей, и это позволит обеспечить улучшение жилищных условий для более 100 тысяч семей.
Более 30 законов приняты по инициативе «Единой России» для помощи участникам СВО и членам их семей. В частности, появилась законодательная возможность продлевать срочные служебные контракты для тех, кто находится на фронте, установлен запрет на увольнение вдов в течение года после гибели их мужей на СВО.
В качестве ведущего направления работы партии названа законодательная деятельность по поддержке семей с детьми. В частности, в рамках этой деятельности определен порядок назначения ежемесячного пособия в связи с рождением ребёнка, закреплено право на повышенную фиксированную выплату страховой пенсии прадедушкам и прабабушкам, ставшим опекунами детей до 18 лет.
В сфере образования введены дополнительные выплаты классным руководителям в школах и кураторам групп в техникумах с 1 марта. Также на выплаты с 1 сентября могут рассчитывать все советники школ.
Законодательно обеспечено расширение лекарственной доступности в труднодоступных населенных пунктах, идет работа по решению проблем лекарственной безопасности, подготовка законопроектов о передвижных аптеках и разграничении медицинских услуг и медицинской помощи. Об этом сообщает сайт ER.ru.
Перечисляя приоритеты осенней сессии, Владимир Якушев заявил, что в центре внимания «Единой России» на этот раз будет федеральный бюджет. Он должен содействовать достижению национальных целей, намеченных президентом до 2030 года, поддерживать исполнение социальных обязательств государства, приближать победу в специальной военной операции.