«Единая Россия» рассказала о результатах работы в весеннюю сессию

Более 30 законов приняты по инициативе «Единой России» для помощи участникам СВО и членам их семей. В частности, появилась законодательная возможность продлевать срочные служебные контракты для тех, кто находится на фронте, установлен запрет на увольнение вдов в течение года после гибели их мужей на СВО.