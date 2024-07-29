Эксперт Башмаков оценил риск массового отключения электроэнергии в России

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Pravda.Ru попросила оценить ситуацию в российской электроэнергетике генерального директора «Центра энергоэффективности — XXI век» Игоря Башмакова.
Никакого взрывного роста потребления нет, заверил он. «То есть прирост мощности и прирост потребления — это разные вещи», — объяснил собеседник издания.
По его словам, проблемы с энергоснабжением на юге России носят локальный региональный характер.
«Получилось, что присоединили новые регионы, на которых были две мощные электростанции — Каховская гидроэлектростанция, которая разрушена, и Запорожская атомная станция, которая не работает. Они снабжали эти территории. Теперь эти территории снабжаются в том числе за счёт электроэнергии, которая в нашей южной энергосистеме работала. То есть вы подключили какое-то количество потребителей, а мощности не увеличили. Вот теперь в южной энергосистеме проблемы. А в других энергосистемах нормально», — подчеркнул эксперт.
Повторение блэкаута 2005 года, по его мнению, маловероятно. «Если будут крупные аварии где-то — всегда есть возможность. Вопрос, насколько там системный оператор этим адекватно управляет», — заключил Игорь Башмаков.