Эксперт Башмаков оценил риск массового отключения электроэнергии в России

«Получилось, что присоединили новые регионы, на которых были две мощные электростанции — Каховская гидроэлектростанция, которая разрушена, и Запорожская атомная станция, которая не работает. Они снабжали эти территории. Теперь эти территории снабжаются в том числе за счёт электроэнергии, которая в нашей южной энергосистеме работала. То есть вы подключили какое-то количество потребителей, а мощности не увеличили. Вот теперь в южной энергосистеме проблемы. А в других энергосистемах нормально», — подчеркнул эксперт.