Психолог Качевская назвала кактус полезным для эмоциональной стабильности

«У цветов есть помощники, потому что у них есть эфирное тело. Это научно уже доказано. И так называемые элементали, существа света, поддерживают. Даже были проведены эксперименты за рубежом, когда, например, в комнату входил человек, были подключены датчики и шли замеры, и человек вошёл позитивный — цветы раскрываются, даже аромат идёт от них», — объясняет она.