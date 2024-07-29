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Updated Сегодня, 10:25

Психолог Качевская назвала кактус полезным для эмоциональной стабильности

29 июля 2024, 10:19
Выращивание кактусов полезно для эмоционально нестабильных людей, переживающих скрытый стресс, заявила психолог Светлана Качевская.

Она объяснила Pravda.Ru, какое энергетическое влияние комнатные растения оказывают на тех, кто за ними ухаживает.

Взаимодействие кактуса и его хозяина — взаимовыгодное. «Он забирает деструктивную энергию, которая копится дома в результате эмоций, каких-то конфликтов, противоречий. Поэтому, в принципе, ему хорошо, если дома находятся люди, у которых есть какие-то психоэмоциональные качели, нестабильное состояние. Это могут быть и стрессы — люди, склонные к стрессам», — говорит собеседница издания.

Зачастую такие люди не находят взаимопонимания с близкими, некоторые из них пытаются заглушить проблемы алкоголем. «Кто-то любит выращивать кактусы. Наверное, не просто так. То есть человек находит для себя такое решение — выход этого эмоционально нестабильного состояния через общение с цветами», — продолжает эксперт.

«У цветов есть помощники, потому что у них есть эфирное тело. Это научно уже доказано. И так называемые элементали, существа света, поддерживают. Даже были проведены эксперименты за рубежом, когда, например, в комнату входил человек, были подключены датчики и шли замеры, и человек вошёл позитивный — цветы раскрываются, даже аромат идёт от них», — объясняет она.

Растения реагируют на обстановку, в которой пребывают, доступным им способом.

«Хорошо, когда цветы цветут. Это хороший знак для хозяев», — подчёркивает Качевская.

«Так называемое денежное дерево — не помню его названия — оно даже цветёт. Есть такие вьюнки зелененькие. У многих они не цветут, у меня цветут всегда. Белые цветочки очень красивые», — приводит примеры она.

Такие растения хороши в угловых комнатах, где они могут забирать негативную энергию ша.

Важен даже не биологический вид цветка, а его внешние признаки: «Например, фиалки — фиолетовые, розовые — у них тоже разные назначения».

«Фиолетовый цвет помогает трансформировать деструктивы и озаряет одновременно. Розовый цвет наполняет сердечную чакру благостью, гармонией. Улучшаются отношения, меняется отношение к противоположному полу. Осмысление идёт, понимание», — заключила психолог.
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