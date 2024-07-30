Инженеры сконструировали робота-трансформера в духе оригами

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:05
Новый робот-трансформер может стать первым шагом на пути к созданию многофункциональных искусственных систем, которые могут менять форму.
Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.
Как передает newkhakasiya.online, ученые пытались решить задачу, как добиться максимального количества форм при минимуме механизмов. Пластиковые кубы были напечатаны на 3D-принтере. Тридцать шесть из них инженеры соединили шарнирами, часть из которых закрепили штифтами. Остальные детали активировались беспроводным способом с помощью мотора.
Таким образом, кубы с тремя моторами способны принимать более тысячи конфигураций, в числе которых мосты, тоннели, многоэтажные здания. Конструкция способна двигаться в разные стороны, вперед и назад. Робот может трансформироваться в коробку и нести груз, масса которого превышает его массу в три раза.
Один из возможных способов эксплуатации изобретения состоит в том, чтобы запустить его в космос. Конструкцию можно доставить в космическое пространство в разобранном виде и собрать его на месте.
Ученые отметили, что при создании трансформера они вдохновлялись оригами.