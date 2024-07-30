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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:05

Инженеры сконструировали робота-трансформера в духе оригами

Инженеры сконструировали робота-трансформера в духе оригами

30 июля 2024, 10:02
Фото: Jie Yin, NC State University / news.ncsu.edu
Инженеры сконструировали пластиковую кубическую структуру, способную принимать более тысячи форм. Изменение конфигурации происходит благодаря трем активным двигателям.

Новый робот-трансформер может стать первым шагом на пути к созданию многофункциональных искусственных систем, которые могут менять форму.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Как передает newkhakasiya.online, ученые пытались решить задачу, как добиться максимального количества форм при минимуме механизмов. Пластиковые кубы были напечатаны на 3D-принтере. Тридцать шесть из них инженеры соединили шарнирами, часть из которых закрепили штифтами. Остальные детали активировались беспроводным способом с помощью мотора.

Таким образом, кубы с тремя моторами способны принимать более тысячи конфигураций, в числе которых мосты, тоннели, многоэтажные здания. Конструкция способна двигаться в разные стороны, вперед и назад. Робот может трансформироваться в коробку и нести груз, масса которого превышает его массу в три раза.

Один из возможных способов эксплуатации изобретения состоит в том, чтобы запустить его в космос. Конструкцию можно доставить в космическое пространство в разобранном виде и собрать его на месте.

Ученые отметили, что при создании трансформера они вдохновлялись оригами.

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