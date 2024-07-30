Инженеры сконструировали робота-трансформера в духе оригами

Таким образом, кубы с тремя моторами способны принимать более тысячи конфигураций, в числе которых мосты, тоннели, многоэтажные здания. Конструкция способна двигаться в разные стороны, вперед и назад. Робот может трансформироваться в коробку и нести груз, масса которого превышает его массу в три раза.