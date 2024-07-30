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Модульбанк доработал систему управления магазинами на маркетплейсах

Модульбанк доработал систему управления магазинами на маркетплейсах

30 июля 2024, 07:21
Фото: 1MI
В России отмечается высокая конкуренция в сфере e-commerce. Наибольшего масштаба достиг бизнес на маркетплейсах, который на сегодняшний день занимает в нашей стране приблизительно 84% рынка торговли.

Существует ряд весомых причин, по которым маркетплейсы занимают все большую долю рынка (в основном благодаря привлечению потребительского спроса) — удобство, экономия времени, разнообразие товаров и услуг, возможность расширения объемов бизнеса, пишет newsnn.ru.

Исследование Russian Field и Школы коммуникаций ВШЭ продемонстрировало, что 94% отечественных предпринимателей назвали маркетплейсы самым подходящим решением для бизнес-старта, при этом каждый второй респондент заявил, что не планирует уходить с маркетплейсов ни при каких обстоятельствах.

Анализируя будущее этого рынка, отечественные банки начали создавать все новые услуги, помогающие вести бизнес на маркетплейсах. Речь идет о кредитовании, эквайринге, инкассационных услугах, страховании. Удобным сервисом управления финансами компании можно считать онлайн-банкинг. В нашей стране интернет-банкинг успешно реализуется еще с конца 90-х годов. А к настоящему моменту его аудитория в РФ достигла почти 70 миллионов пользователей. Такие банки-гиганты, как Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк, создают все новые и новые сервисы в помощь бизнесменам, работающим на маркетплейсах. Кредитные организации разрабатывают актуальные инструменты для управления финансами, анализа продаж, эффективного взаимодействия с платформами маркетплейсов.

Совсем недавно единый кабинет для управления магазинами на маркетплейсах создал Модульбанк. Такой сервис предусматривает опцию работы в режиме одного окна на Ozon и Wildberries. Система способна анализировать финансовые показатели, создавать и редактировать карточки товаров, устанавливать цены, отслеживать заказы и остатки товаров на складах, отвечать покупателям, делать возвраты.

«Все нужные инструменты и статистика будут под рукой, в личном кабинете банка», — объясняет член правления Модульбанка, лидер направления «Маркетплейсы» Светлана Годлина.

Годом ранее Модульбанк создал Маркет Карту для ведения операций с торговой выручкой с маркетплейсов.

На этом фоне Министерство промышленности и торговли РФ начало подготовку

обновленной версии законопроекта о работе интернет-магазинов в стране. В будущем маркетплейсы должны будут более внимательно проверять продавцов, чтобы те занимались реализацией продукции высокого качества.

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