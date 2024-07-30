Модульбанк доработал систему управления магазинами на маркетплейсах

Анализируя будущее этого рынка, отечественные банки начали создавать все новые услуги, помогающие вести бизнес на маркетплейсах. Речь идет о кредитовании, эквайринге, инкассационных услугах, страховании. Удобным сервисом управления финансами компании можно считать онлайн-банкинг. В нашей стране интернет-банкинг успешно реализуется еще с конца 90-х годов. А к настоящему моменту его аудитория в РФ достигла почти 70 миллионов пользователей. Такие банки-гиганты, как Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк, создают все новые и новые сервисы в помощь бизнесменам, работающим на маркетплейсах. Кредитные организации разрабатывают актуальные инструменты для управления финансами, анализа продаж, эффективного взаимодействия с платформами маркетплейсов.