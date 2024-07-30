Почти 208 млрд руб. привлек бизнес за счет «зонтичных» поручительств КМСП за полгода

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, число компаний, которые оформили кредиты за счет поручительств, выросло примерно втрое и достигло 19 тысяч. В связи с повышением ключевой ставки «зонтичные» поручительства помогают предпринимателям получить кредит на выгодных условиях. Аналитика КМСП свидетельствует о том, что примерно треть предпринимателей не смогла бы получить кредит без такого поручительства. Также эксперты отмечают эффективность таких мер для государства — на 1 бюджетный рубль МСП привлекают средств на 240 рублей.