Почти 208 млрд руб. привлек бизнес за счет «зонтичных» поручительств КМСП за полгода

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Относительно I полугодия 2023 года объем полученных средств увеличился более чем вдвое. Кроме того, в этом году рекорд бьет и число получателей данной меры государственной поддержки, передает ТАСС.
По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, число компаний, которые оформили кредиты за счет поручительств, выросло примерно втрое и достигло 19 тысяч. В связи с повышением ключевой ставки «зонтичные» поручительства помогают предпринимателям получить кредит на выгодных условиях. Аналитика КМСП свидетельствует о том, что примерно треть предпринимателей не смогла бы получить кредит без такого поручительства. Также эксперты отмечают эффективность таких мер для государства — на 1 бюджетный рубль МСП привлекают средств на 240 рублей.
Самый внушительный объем средств за счет поручительств смогли привлечь компании малого и среднего бизнеса, задействованные в сфере торговли (78,0 млрд рублей). Далее этот список продолжают предприятия обрабатывающей промышленности (41,5 млрд рублей), строительства (26,2 млрд рублей), транспортировки и хранения (16,7 млрд рублей), информации и связи (8,4 млрд рублей), научно-технической деятельности (7,7 млрд рублей), сельского хозяйства (6,4 млрд рублей), а также гостиницы и заведения общественного питания (5,3 млрд рублей).
В Москве и Петербурге чаще, чем в других российских городах, заключали кредитные договоры с применением «зонтичных» поручительств (44,6 млрд руб. и 16,1 млрд руб. соответственно). За ними идут Московская (10 млрд руб.), Свердловская (8,1 млрд руб.) и Ростовская области (7,4 млрд руб.), Краснодарский край (6,9 млрд руб.) и Воронежская область (6 млрд руб.).
«Зонтичные» поручительства КМСП могут покрыть почти половину суммы банковского кредита и помогают предпринимателю получить кредитные средства даже без залога. Инструмент реализуется с 2021 года в соответствии с целями нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».