В Ростове-на-Дону начались продажи смартфонов HONOR 200 и 200 Pro

HONOR 200 и 200 Pro уже доступны для покупки по всей России. Стоимость HONOR 200 в цветах лунный белый, изумрудный зеленый и вельветовый черный составляет 49 990 рублей за конфигурацию памяти 8 + 256 ГБ и 54 990 руб. за версию 12 + 512 ГБ. Цена HONOR 200 Pro в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный с памятью 12+ 512 ГБ составляет 69 990 рублей. С 30 июля по 12 августа в магазинах DNS действует специальное предложение: скидка 5000 рублей и умные часы HONOR CHOICE Watch в подарок.