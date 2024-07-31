Александр Ищенко: В селах региона расширят ассортимент лекарств и упростят их покупку

По мнению председателя донского парламента Александра Ищенко, это поможет решить вопрос с доступностью лекарственных средств в тех населенных пунктах, где нет стационарных аптек.



Александр Ищенко напомнил, что этот вопрос поднимался год назад во время проведения одной из экспертных площадок региона, где обсуждались вопросы медицинского обслуживания. Это был один из вопросов, которые ставили избиратели, обозначая проблему с доступностью лекарственных средств в сельской местности.



— Фракция «Единая Россия» донского парламента сформулировала предложение для федерального центра о необходимости законодательно расширить места продаж лекарств в сельской местности. В начале работы этого созыва Законодательное Собрание направило обращение в Государственную Думу с предложением разрешить аптечным сетям обеспечивать розничную продажу лекарств на селе через мобильные аптечные пункты. Однако законодательные решения принимаются не всегда по линейному вектору, — отметил Александр Ищенко.



Спикер Законодательного Собрания Ростовской области добавил, что мнение донских депутатов было услышано, но формула решения проблемы изменилась.



— Согласно принятым изменениям, право розничной торговли препаратами фармацевтики предоставлено участковым больницам наряду с иными структурными подразделениями медицинских организаций. Участковые больницы по сравнению с фельдшерско-акушерскими пунктами и амбулаториями имеют больше возможностей. Им легче организовать пункт хранения препаратов с соблюдением фармацевтического порядка, выделить и обучить персонал, обеспечить штрихкодовое считывание с каждой упаковки в системе маркировки, — сказал Александр Ищенко.



Он также подчеркнул, что подобное решение вопроса способно не только расширить ассортимент лекарственных средств в сельской местности, но и упростить их покупку.



Добавим, что обработка реализации нового механизма продажи лекарственных средств в сельской местности ляжет на плечи регионального Минздрава и органов местного самоуправления.