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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Донское предприятие по добыче нерудных ископаемых получило поддержку

Донское предприятие по добыче нерудных ископаемых получило поддержку

31 июля 2024, 14:28
Фото: 1MI
В Ростовской области выделено финансирование предприятия «Донской камень», которое занимается добычей и переработкой нерудных ископаемых. Финансовую поддержку компания получила в объеме два млрд рублей сроком на три года.

Это позволит организовать своевременную логистику по отгрузке добытых ископаемых и приобрести новые карьеры.

«Данное финансирование позволит открыть новые направления бизнеса», — отметил Единый бизнес-лидер банков ВТБ и Открытия в Ростовской области-вице-президент Юрий Авдеев.

По словам гендиректора компании «Донской камень» Дмитрия Короткова, поддержка реализовывать перспективные проекты и содействует эффективному ведению деятельности. К концу года компания планирует увеличить объем выручки на 30%.

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