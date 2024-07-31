Донское предприятие по добыче нерудных ископаемых получило поддержку

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Это позволит организовать своевременную логистику по отгрузке добытых ископаемых и приобрести новые карьеры.
«Данное финансирование позволит открыть новые направления бизнеса», — отметил Единый бизнес-лидер банков ВТБ и Открытия в Ростовской области-вице-президент Юрий Авдеев.
По словам гендиректора компании «Донской камень» Дмитрия Короткова, поддержка реализовывать перспективные проекты и содействует эффективному ведению деятельности. К концу года компания планирует увеличить объем выручки на 30%.