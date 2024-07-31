Клиенты Tele2 могут купить SIM с саморегистрацией еще в 4 крупных сетях супермаркетов

«Мы видим большой потенциал в развитии партнерских отношений и направления FMCG. Если у клиента возникает желание подключиться к Tele2, мы должны обеспечить ему эту возможность как в салоне связи, так и за его пределами — в трафиковых местах. Для партнерства мы выбираем федеральные сети супермаркетов, которые располагаются в регионах присутствия оператора. При этом мы не нагружаем задачами по подключению кассиров партнера, а предлагаем клиенту выполнить регистрацию самостоятельно в удобное для него время. Такое решение позволяет оптимизировать временные затраты как пользователя, так и партнера, делает взаимодействие оператора и клиента максимально простым и удобным».