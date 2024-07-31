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Клиенты Tele2 могут купить SIM с саморегистрацией еще в 4 крупных сетях супермаркетов

Клиенты Tele2 могут купить SIM с саморегистрацией еще в 4 крупных сетях супермаркетов

31 июля 2024, 10:52
Фото: Tele2
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Tele2 активно развивает дистрибуцию в направлении FMCG — в сетях супермаркетов с товарами повседневного спроса. Оператор запустил продажи SIM-карт сразу в четырех крупных розничных сетях: «Лента», «Ашан», «Линия» и OBI.

Тем самым Tele2 избавляет клиентов от необходимости искать торговые точки компании для оперативного подключения связи.

Приобрести SIM-карту можно на кассовых зонах так же просто, как и любой другой товар сети, а выбрать удобный тарифный план удобно в приложении оператора. Активация прозрачна и полностью соответствует требованиям законодательства — для этого используется система «Госключ».

Tele2 продолжает следовать глобальным трендам развития розничных продаж и налаживает партнерство с федеральными сетями супермаркетов и гипермаркетов. Теперь SIM-карты оператора можно приобрести на кассовых зонах сетей «Лента», «Ашан», «Линия» и OBI. Такой подход позволит покупателям подключаться к Tele2 без дополнительного посещения салонов связи оператора прямо около дома.

Сумма, потраченная на покупку SIM-карты, автоматически поступает на баланс пользователя. При этом новому клиенту оператора будет необходимо самостоятельно пройти регистрацию и подтвердить паспортные данные в системе «Госключ», а затем выбрать удобный тарифный план в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора.

Ранее SIM-карты Tele2 стали доступны в крупнейших федеральных сетях различных сегментов рынка, в таких как «Пятерочка», «Магнит», «Глобус», «Лукойл», Teboil, «Детский мир», «ДА!» и др.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Tele2:

«Мы видим большой потенциал в развитии партнерских отношений и направления FMCG. Если у клиента возникает желание подключиться к Tele2, мы должны обеспечить ему эту возможность как в салоне связи, так и за его пределами — в трафиковых местах. Для партнерства мы выбираем федеральные сети супермаркетов, которые располагаются в регионах присутствия оператора. При этом мы не нагружаем задачами по подключению кассиров партнера, а предлагаем клиенту выполнить регистрацию самостоятельно в удобное для него время. Такое решение позволяет оптимизировать временные затраты как пользователя, так и партнера, делает взаимодействие оператора и клиента максимально простым и удобным».

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