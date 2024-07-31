Звёзды сериала поделились секретами о съемках «Слово пацана»

Создатели сериала с большим вниманием относились к мельчайшим бытовым деталям в кадре и не только — большинство персонажей имели свои прототипы, жесты, фразы и привычки которых были подсмотрены в советском детстве и юности режиссера и съемочной группы. Так прототипом для Флюры Габдуловны стала завуч из школы, в которой учился Жора Крыжовников, а фраза «из ит клиар?» («is it clear?» в переводе с англ. «это понятно?») — коронное выражение его классной руководительницы. И даже положение рук Марата, героя Рузиля Минекаева — «фишка» владельца ночного клуба, где в юности работал режиссер. Примечательная деталь в виде бумажного пианино, на котором учился играть Андрей, герой Леона Кемстача, — родом из детства актрисы Юлии Пересильд, мамы Анны Пересильд, сыгравшей в сериале драматичную роль Айгуль.