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Звёзды сериала поделились секретами о съемках «Слово пацана»

Звёзды сериала поделились секретами о съемках «Слово пацана»

31 июля 2024, 14:46
Фото: ПАО «Ростелеком»
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Секретами съемок ставшего уже культовым сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделятся режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников.

А также автор сценария Андрей Золотарев, команда съемочной группы, актеры Иван Янковский, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Сергей Бурунов, Анна Пересильд, Слава Копейкин, Елизавета Базыкина, Лев Зулькарнаев, Анастасия Красовская, Александр Самойленко и другие.

Фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) вышел в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START 18 июля.

Творческая группа рассказывает, что вдохновило создателей сериала взяться за эту историю и какие личные воспоминания из советского детства привнесли режиссер и команда. У кого Жора Крыжовников украл идею картонного пианино Пальто, как появился утюг Ералаша, что должно было звучать в сериале вместо песни «Седая ночь». Чему научился на съемках Иван Янковский и сколько раз на самом деле менялся финал.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Фёдор Бондарчук, продюсер:

«Это больше, чем сериал. Раньше это называлось „всесоюзный успех“, так вот, у „Слова пацана“ — это всесоюзный успех».

Сергей Бурунов, актер:

«Мы попали в болевую точку нашего общества. Это коснулось всех».

Жора Крыжовников, режиссер:

«Мой метод, о котором всегда говорю — я всегда опираюсь на реальность максимально».

Андрей Золотарев, автор сценария:

«Для меня история в сериале „Слово пацана. Кровь на асфальте“ — про наказание, про спуск в ад. Мне показалось интересным препарировать эту историю. Это ведь очень странная штука: весь город поделен на банды, нет ни одного района, который бы не принадлежал какой-либо группировке, все они что-то делят, но это происходит в то время, когда делить нечего. Все нищие, все ободранные, все в одних и тех же куртках, одних и тех же шапках, и они что-то делят — это настолько первобытная штука!»

Создатели сериала с большим вниманием относились к мельчайшим бытовым деталям в кадре и не только — большинство персонажей имели свои прототипы, жесты, фразы и привычки которых были подсмотрены в советском детстве и юности режиссера и съемочной группы. Так прототипом для Флюры Габдуловны стала завуч из школы, в которой учился Жора Крыжовников, а фраза «из ит клиар?» («is it clear?» в переводе с англ. «это понятно?») — коронное выражение его классной руководительницы. И даже положение рук Марата, героя Рузиля Минекаева — «фишка» владельца ночного клуба, где в юности работал режиссер. Примечательная деталь в виде бумажного пианино, на котором учился играть Андрей, герой Леона Кемстача, — родом из детства актрисы Юлии Пересильд, мамы Анны Пересильд, сыгравшей в сериале драматичную роль Айгуль.

Работая над персонажами, авторы пришли к выводу — чтобы показать историю улиц объективно, нужно это сделать через человека, не имеющего отношения к улице и не знающего правил этого мира. Так появился один из главных героев Андрей — мальчик-отличник из соседнего двора. Правда, актер Леон Кемстач, исполнивший эту роль, сначала не хотел участвовать в пробах.

Жора Крыжовников, режиссер:

«Узнав о нашем кастинге, мама Леона сняла на телефон, как он отказывается участвовать в кастинге. Это очень смешно. Я смотрю: ого, а это интересный парень!»

Юному актеру предложили попробоваться на роль харизматичного хулигана Марата, но Леон случайно выучил не тот текст и был утвержден на роль тихого и правильного Андрея. В процессе съемок характерами поменялись также герои Славы Копейкина и Льва Зулькарнаева: отрицательным персонажем изначально задумывался герой Льва — Зима.

Для того чтобы рассказать о противоречивости того времени, режиссеру нужен был кто-то взрослый, с кем «скорлупа» Андрей и Марат погрузятся в опасный мир. Им стал старший брат Вова Адидас в исполнении актера Ивана Янковского.

Иван Янковский, актер:

«Режиссер не делал из меня прямого бандита, он всегда говорил мне быть светлым персонажем, который с честью и достоинством принимает все эти вызовы. На самом деле если бы я крутился в таких кругах и жил бы в то время, я бы хотел быть таким человеком, как Адидас».

Предсказать масштаб успеха сериала на этапе съемок было сложно, но о том, что это будет громкий проект, догадывались все.

Иван Янковский, актер:

«Если кино попадает в молодежь и делает это в определенное время, это всегда превращается в вирус: люди начинают жить этим, одеваться также, говорить тем же языком, выражаться теми же фразами, потому что это становится частью общества».

Фёдор Бондарчук, продюсер:

«Следующее поколение воспринимает это как стиль, наше же поколение воспринимает это как боль того времени».

Фильм о фильме пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Чистые», «Фишер», «‎Библиотекарь»‎, «Балет» и другие) и START Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте», «‎Черная весна», «‎Вампиры средней полосы», «‎Содержанки», «‎Жить жизнь» и другие). Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Съемки проходили в офисе TOOMUCH Production, в Музее советских игровых автоматов и студии звукозаписи «Газгольдер», в которых с помощью сет-дизайна воссоздали атмосферу сериала.

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в 2023 году в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START и мгновенно стал самым обсуждаемым проектом года, установив новый абсолютный рекорд по популярности среди сериалов в России, обойдя в два раза прошлого лидера «Игру в кальмара».

Драма Жоры Крыжовникова стала самым ожидаемым проектом фестиваля онлайн-кинотеатров «‎Новый сезон», после победила в семи номинациях XI Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), а также получила специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии «Ника» и в специальных номинациях «Голос Поколения» и «Сила в правде» III Национальной премии интернет-контента. Также сериал стал лучшим по версии V Национальной премии в области веб-контента, а режиссер Жора Крыжовников получил награду за лучшего режиссера.

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