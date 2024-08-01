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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Банки вновь повышают ставки по накопительным счетам

Банки вновь повышают ставки по накопительным счетам

1 августа 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney
Несколько банков анонсировали повышение ставок по накопительным счетам с 1 августа 2024 года. ВТБ повысил ставку до 20% годовых, повысили ставки ОТП Банк — до 17%, Банк ФИНАМ, Примсоцбанк и Озон Банк — до 19%, ДОМ РФ — до 16,5%.

Банк России 26 июля впервые в этом году повысил ключевую ставку — до 18%. После этого многие российские банки заявили, что повысят ставки по вкладам и накопительным счетам, в том числе те, которые повышали их еще до решения ЦБ.

По словам старшего вице-президента банка ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, такие ставки рынок видел два года назад, когда банки решали задачу остановить отток средств со счетов населения. В настоящее время, по его словам, ситуация принципиально иная — вкладчики, наоборот, аккумулируют на вкладах и счетах все больше средств, получая «экстра-высокую доходность».

Рост потока вкладчиков и средств в банки подтверждает рыночная статистика Банка России. Так клиенты ВТБ с начала года открыли более 3 миллионов накопительных счетов, а сформированный ими портфель составил 1,4 триллиона рублей — это более 17% общего объема рублевых пассивов банка. Средний размер одного счета сейчас составляет более 350 тысяч рублей.

Многие банки предлагают высокие ставки на ограниченный срок, сумму и могут затрагивать определенные группы клиентов и набор продуктов.

По мнению экспертов, ставки по депозитам сильно коррелируют со ставками по займам, ужесточение денежно кредитной политики может влиять на спрос на кредиты и привести к снижению интереса к кредитованию.

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