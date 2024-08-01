Медведев поручил депутатам «Единой России» поддержать участников выборов в 2024 году

Posted Сегодня, 07:10
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Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе весенней сессии был принят 331 закон, из которых 128 — по инициативе депутатов партии «Единая Россия». Основные приоритеты работы партии были определены на основе задач, озвученных президентом России в его послании, а также с учётом реализации народной программы ЕР, информирует mkset.ru.
Председатель «Единой России» выделил несколько значимых решений, принятых в рамках партийной деятельности. Одним из самых важных стала реформа налоговой системы, которая обеспечит увеличение дополнительных бюджетных доходов, необходимых для реализации масштабных социальных программ и создания более справедливых условий, удовлетворяющих потребности населения.
Медведев также отметил изменения в бюджете, принятие которых обеспечила «Единая Россия». По его словам, эти изменения обеспечили расширение поддержки регионов, продление льгот по ипотечным кредитам и увеличение выплат для педагогов и ученых.
Дмитрий Анатольевич отметил, что «Единая Россия» продолжает оказывать помощь участникам специальной военной операции и их семьям. В данной области партия выступила с 34 инициативами. Кроме того, была проведена индексация пенсий для работающих пенсионеров. По его словам, данная мера была принята по многочисленным просьбам россиян и по поручению главы Российской Федерации.
Председатель партии «Единая Россия» отметил, что федеральный бюджет в первую очередь должен быть направлен на реализацию национальных задач, которые определил президент Российской Федерации. Это позволит государству выполнять свои социальные обязательства и будет способствовать успеху в специальной военной операции. Проект федерального бюджета должен обеспечить выполнение всех пунктов народной программы партии «Единая Россия».
Кроме того, партия продолжит активно поддерживать участников специальной военной операции и их семьи, а также работать над усовершенствованием законодательства в сферах занятости и миграции.
Дмитрий Медведев призвал депутатов фракции присоединиться к подготовке к Единому дню голосования, который состоится в 2024 году. В рамках ЕДГ запланированы 74 крупных избирательных кампании в 45 регионах Российской Федерации, а также ряд более мелких кампаний на различных уровнях.
Кроме того, Медведев подчеркнул важность поддержки новых кандидатов, общее число которых составляет 380 человек из разных регионов страны. Эти граждане заслуживают уважения и доверия. И задача партии заключается в том, чтобы предоставить им необходимый опыт партийной деятельности и информационную поддержку.
Медведев отметил, что к действующим депутатам, принявшим решение баллотироваться на новых выборах, будут предъявлены самые высокие требования, пишет сайт ER.RU. Он подчеркнул, что живое взаимодействие с избирателями, которое всегда являлось основой успеха «Единой России» в выборных процессах, никто не отменял.