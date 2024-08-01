Медведев поручил депутатам «Единой России» поддержать участников выборов в 2024 году

Дмитрий Анатольевич отметил, что «Единая Россия» продолжает оказывать помощь участникам специальной военной операции и их семьям. В данной области партия выступила с 34 инициативами. Кроме того, была проведена индексация пенсий для работающих пенсионеров. По его словам, данная мера была принята по многочисленным просьбам россиян и по поручению главы Российской Федерации.