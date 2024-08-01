Психолог Метальникова рассказала, как родители передают детям свои страхи

«Мы — мамы, проецируем свои чувства, страхи и переживания на ребенка гораздо больше, чем папы. Если у мамы есть страх перед школой, перед детским садом, есть какие-то личные неприятные переживания, то маме необходимо сесть и выписать их. Честно самой себе сказать, чего она боится относительно похода ребенка в первый класс», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».