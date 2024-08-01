Совкомбанк направил 748 млн рублей на социальные инвестиции за 6 месяцев 2024 года

«В первый отчёт мы включили все направления социальных инвестиций, включая федеральный проект со Сколково „Технологии добра“ и собственную благотворительную платформу „Совкомбанк про добро“. В своем подходе мы раздаем не „рыбу“, а „удочки“, полезные для сотен добрых организаций. Так мы делаем добрые дела вместе с нашими клиентами и партнерами».