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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Совкомбанк направил 748 млн рублей на социальные инвестиции за 6 месяцев 2024 года

Совкомбанк направил 748 млн рублей на социальные инвестиции за 6 месяцев 2024 года

1 августа 2024, 13:21
Фото: пресс-служба Совкомбанк
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Совкомбанк выпустил первый социальный отчёт — за шесть месяцев 2024 года банк направил 748 млн рублей на социальные инвестиции, помог 193 организациям и 150 тысячам клиентов. В отчёте учтены средства на благотворительность и развитие социальных проектов, а также переданные услуги по рыночной цене.
  • «Совкомбанк про добро»

Маркетплейс добрых дел, где банк утраивает пожертвования пользователей, продолжает развиваться. За первое полугодие 2024 года Совкомбанк открыл доступ к платформе для не клиентов банка, реализовал новый функционал — добавил личный кабинет для фондов, кэшбэк, приветственные баллы и другое.

  • «Технологии добра»

Проект Совкомбанка и Sk Финтех Хаб (Сколково), где банк и его партнеры предоставляют бесплатные услуги для сотен благотворительных фондов. Банк добавил новые продукты и сервисы и присоединил партнеров.

Отчёт содержит список организаций, которым банк помог в первом полугодии 2024 года.

Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка прокомментировал:

«В первый отчёт мы включили все направления социальных инвестиций, включая федеральный проект со Сколково „Технологии добра“ и собственную благотворительную платформу „Совкомбанк про добро“. В своем подходе мы раздаем не „рыбу“, а „удочки“, полезные для сотен добрых организаций. Так мы делаем добрые дела вместе с нашими клиентами и партнерами».

С полным отчётом можно ознакомиться по ссылке.

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