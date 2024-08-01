Совкомбанк направил 748 млн рублей на социальные инвестиции за 6 месяцев 2024 года

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Маркетплейс добрых дел, где банк утраивает пожертвования пользователей, продолжает развиваться. За первое полугодие 2024 года Совкомбанк открыл доступ к платформе для не клиентов банка, реализовал новый функционал — добавил личный кабинет для фондов, кэшбэк, приветственные баллы и другое.
Проект Совкомбанка и Sk Финтех Хаб (Сколково), где банк и его партнеры предоставляют бесплатные услуги для сотен благотворительных фондов. Банк добавил новые продукты и сервисы и присоединил партнеров.
Отчёт содержит список организаций, которым банк помог в первом полугодии 2024 года.
Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка прокомментировал:
«В первый отчёт мы включили все направления социальных инвестиций, включая федеральный проект со Сколково „Технологии добра“ и собственную благотворительную платформу „Совкомбанк про добро“. В своем подходе мы раздаем не „рыбу“, а „удочки“, полезные для сотен добрых организаций. Так мы делаем добрые дела вместе с нашими клиентами и партнерами».
С полным отчётом можно ознакомиться по ссылке.