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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Стало известно, как посуточно сдавать жилье и не совершать ошибок

Стало известно, как посуточно сдавать жилье и не совершать ошибок

1 августа 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney
В России с развитием сферы туризма бизнес по посуточной аренде жилья становится все более актуальным. Где этому можно научиться, чтобы не совершать типичных ошибок, в материале RostovGazeta.

В Интернете есть различные статьи и курсы о том, как стать арендодателем и какие нюансы стоит учитывать. Так, появилось бесплатное обучение от сервиса «Авито Путешествия» под названием «Бизнес Класс: Бесплатный курс по посуточной аренде».

Он включает в себя девять небольших уроков с различными примерами, чек-листами и практическими рекомендациями. Это 15-минутные занятия по принципу «посмотрел — применил».

Те, у кого нет опыта в этой сфере, получат навыки создания привлекательных объявлений, закрытия окошек в календаре бронирования. Кроме того, на курсе расскажут о работе с отзывами и привлечении целевой аудитории.

Что касается опытных арендодателей, то они узнают о новых идеях для ведения и масштабирования бизнеса, а также советы по расширению команды и найму персонала.

Валерия Зима, старший менеджер по маркетингу продукта Авито Путешествий, отметила, что для создания курса проанализировали статистику бронирований, а также рассмотрели частые вопросы и спорные ситуации. Само обучение при желании можно пройти за день.

Программа и занятия курса доступны на сайте платформы.

Добавим, что полезные материалы на эту тему с пошаговым планом есть и на порте journal.tinkoff. Еще одна подробная статья о том, как законно строить этот бизнес, опубликована на сайте «Домклика».

Кроме того, существуют и платные курсы, один из которых длится 9 недель. Все занятия проходят в онлайн-формате.

В другой компании сделали обучение в коуч-группе на шесть недель. Плюс будут по две живые встречи в зуме в неделю. Стоимость начинается от 39 тысяч рублей.

В целом на бизнесе по посуточной аренде жилья можно заработать неплохие деньги, если грамотно к этому подойти. В Интернете достаточно обучающих курсов, которые позволят избежать ошибок.

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