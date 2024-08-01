rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В селе Михайлово-Александровка Ростовской области газифицирован дом культуры

В селе Михайлово-Александровка Ростовской области газифицирован дом культуры

1 августа 2024, 12:05
Фото: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
Работники «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подключили к сетям газоснабжения Дом культуры в селе Михайлово-Александровка Чертковского района Ростовской области.

Для газификации учреждения построен газопровод, подключено газовое оборудование.

Фото: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

«Дом культуры работает с 1966 года, сегодня здесь занимаются творчеством 147 детей и взрослых. Ранее учреждение отапливалось углем. Переход на газ обеспечит комфортные условия для работников и посетителей», — сказал генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.

Подпишитесь
В Ростов-на-Дону придет 35-градусная жара с 4 августа
Сегодня, 05:49
Правнук Сталина подключился к поиску пропавшей в Дагестане студентки из Ростова
Сегодня, 08:08
Центр Ростова-на-Дону перекроют 3 августа из-за забега
Сегодня, 07:09
Какие выплаты получат участники СВО на Дону с учетом указа Путина
31 июля, 18:49
УФАС взыскал с оборонного завода в Ростове выше 55 млн рублей
31 июля, 18:48
Поля в Ростовской области атаковала азиатская саранча
31 июля, 18:30