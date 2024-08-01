В селе Михайлово-Александровка Ростовской области газифицирован дом культуры

«Дом культуры работает с 1966 года, сегодня здесь занимаются творчеством 147 детей и взрослых. Ранее учреждение отапливалось углем. Переход на газ обеспечит комфортные условия для работников и посетителей», — сказал генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.