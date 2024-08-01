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Published Сегодня, 16:07

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Updated Сегодня, 16:10

ВТБ Мои Инвестиции включили Астру и Позитив в ТОП-10 российских акций

ВТБ Мои Инвестиции включили Астру и Позитив в ТОП-10 российских акций

1 августа 2024, 16:07
Фото: 1MI
Акции Группы Астра и Группы Позитив вошли в обновленную подборку фаворитов на российском фондовом рынке, составленную экспертами брокера ВТБ Мои Инвестиции. При этом аналитики исключили из подборки акции ММК и привилегированные акции «Татнефти».

«Мы усиливаем фокус на акциях компаний роста, добавляем акции Группа Астра и Группа Позитив. Выручка компаний растёт на более чем 50% в год», — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

При этом аналитики исключили из подборки акции ММК и привилегированные акции «Татнефти». Они по-прежнему выглядят привлекательно для инвесторов, но всё большее число сигналов о замедлении мировой экономики заставляет быть осторожными с бумагами сырьевых компаний.

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