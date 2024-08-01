ВТБ Мои Инвестиции включили Астру и Позитив в ТОП-10 российских акций

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
«Мы усиливаем фокус на акциях компаний роста, добавляем акции Группа Астра и Группа Позитив. Выручка компаний растёт на более чем 50% в год», — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.
При этом аналитики исключили из подборки акции ММК и привилегированные акции «Татнефти». Они по-прежнему выглядят привлекательно для инвесторов, но всё большее число сигналов о замедлении мировой экономики заставляет быть осторожными с бумагами сырьевых компаний.