ВТБ Мои Инвестиции включили Астру и Позитив в ТОП-10 российских акций

При этом аналитики исключили из подборки акции ММК и привилегированные акции «Татнефти». Они по-прежнему выглядят привлекательно для инвесторов, но всё большее число сигналов о замедлении мировой экономики заставляет быть осторожными с бумагами сырьевых компаний.