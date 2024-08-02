Алексей Логвиненко: Коммунальщики готовят город к дню рождения

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Градоначальник отметил, что в настоящее время активно идут работы по мойке тротуаров, дорог, остановочных комплексов и покосу растительности.
— Без внимания не остается и цветочное оформление города. Полив, прополка, очистка от отцветших растений — все это проводится на регулярной основе, — добавил Алексей Логвиненко.
По его словам, на повестке дня находится и другой вопрос — ликвидация свалочных очагов.
— Всего по состоянию на текущую дату ликвидировано порядка 300 тыс. куб. м. отходов, — отмечает глава администрации. — Перед главами районов поставил задачу усилить работы и привести все контейнерные площадки в надлежащее санитарное состояние, в том числе ликвидировать свалочные очаги вокруг площадок. Хочу отметить, что чистота и порядок в нашем городе зависят от каждого из нас, поэтому призываю все городское сообщество объединить усилия и внести вклад в общее дело в преддверии знаковой даты.
Напомним, что празднование 275 годовщины со дня основания города будут отмечать 15 сентября. На праздничные мероприятия, включая оформление города городские власти планируют потратить 16,1 млн рублей. Согласно концепции оформления города базовыми цветами праздника в 2024 году станут белый, красный, синий и золотой. Слоган праздника: «Ростов-на-Дону — сердце Юга». Основное действо развернется в парке Левобережный — здесь состоится концерт на сцене, установленной прямо над водой.
В техническом задании и документах закупки говорится, что объект должны сдать до 12 сентября. А сам он из себя будет представлять сооружение более1,8 метра высотой и 25 метров шириной. Конструкция будет выполнена из стальных оцинкованных модульных лесов и щитов с антискользящим покрытием, опоры всего комплекса будут уходить на дно реки Дон. Кроме того в парке установят более 230 экранов, биотуалеты и дизельные электростанции.