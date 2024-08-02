Алексей Логвиненко: Коммунальщики готовят город к дню рождения

В техническом задании и документах закупки говорится, что объект должны сдать до 12 сентября. А сам он из себя будет представлять сооружение более1,8 метра высотой и 25 метров шириной. Конструкция будет выполнена из стальных оцинкованных модульных лесов и щитов с антискользящим покрытием, опоры всего комплекса будут уходить на дно реки Дон. Кроме того в парке установят более 230 экранов, биотуалеты и дизельные электростанции.