РЭО: 85% из всех сообщений россиян касаются навалов у контейнерных площадок

Согласно статистике, 85% сообщений в сервисе «РЭО Радар» (16+) в этом году связано с несвоевременным вывозом отходов и навалами мусора на контейнерных площадках. Хотя законом установлено, что за содержание контейнерных площадок отвечают балансодержатели (органы местного самоуправления, управляющие организации, юридические лица), на практике эту задачу часто выполняют сотрудники регоператоров. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что регоператоры сталкиваются с нехваткой водителей и периодическими поломками спецтехники. Основные причины нехватки техники связаны с её высокой стоимостью и сложностями с ремонтом, особенно импортных мусоровозов.