РЭО: 85% из всех сообщений россиян касаются навалов у контейнерных площадок

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Согласно статистике, 85% сообщений в сервисе «РЭО Радар» (16+) в этом году связано с несвоевременным вывозом отходов и навалами мусора на контейнерных площадках. Хотя законом установлено, что за содержание контейнерных площадок отвечают балансодержатели (органы местного самоуправления, управляющие организации, юридические лица), на практике эту задачу часто выполняют сотрудники регоператоров. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что регоператоры сталкиваются с нехваткой водителей и периодическими поломками спецтехники. Основные причины нехватки техники связаны с её высокой стоимостью и сложностями с ремонтом, особенно импортных мусоровозов.
В работе регоператоров задействовано около 22 тысяч единиц техники, а потребность в мусоровозах в 2024 году составляет 3275 единиц. Опрос, проведенный РЭО среди регоператоров, показал, что более 60% из них испытывают дефицит водителей мусоровозов.
Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов добавил, что причины навалов мусора также связаны с недостаточно развитой инфраструктурой для обращения с твердыми коммунальными отходами, включая недостаточное количество мест для накопления и дефицит средств на ликвидацию несанкционированных свалок у местных органов власти.
Согласно данным «РЭО Радар», за период с 1 января по 31 июля 2024 года в систему поступило 12 389 сообщений. Из них 10 607 касались несвоевременного вывоза и навалов на контейнерных площадках, 692 — стихийных свалок в жилых и нежилых зонах, 180 — незаконной утилизации и возгораний на полигонах, а 88 — нехватки контейнеров на контейнерных площадках.