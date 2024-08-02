Рынок розничных пассивов может вырасти в этом году на 24%

«ВТБ является одним из основных драйверов роста рынка — банк уже обеспечил более четверти его прироста. С начала года число клиентов, которые доверили нам свои средства, разместив их на депозиты или накопительные счета, выросло на 20% и достигло 7 млн человек. Более 350 тысяч человек — это абсолютно новые для нас сберегатели. Сегодня почти у каждого третьего нашего клиента в банке открыт вклад или накопительный счет. Мы рассчитываем, что всего в этом году более полумиллиона новых клиентов доверят нам свои сбережения», — добавил Георгий Горшков.