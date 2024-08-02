Tele2 определила, какие села больше всего качают в Ростовской области

Исследование проводилось на территории 90 небольших поселений, которые компания обеспечила связью за последние три года.



Tele2 составила рейтинг сел и станиц Ростовской области, где больше всего используют мобильный интернет и разговаривают по телефону. При анализе оператор использовал обезличенные данные абонентов в малых населенных пунктах, в которых проживают от 100 до 500 человек. Все они были обеспечены мобильным интернетом и связью Tele2 в рамках программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).



Самым «качающим» оказался хутор Юдино Родионово-Несветаевского района, где в месяц на одного абонента приходится в среднем 64,2 ГБ. На втором месте — хутор Калинин Багаевского района. Здесь клиенты Tele2 ежемесячно используют 31,2 ГБ интернет-трафика. Замыкает тройку лидеров — поселок Ясный, также расположенный в Багаевском районе: его жители скачивают в среднем около 26,7 ГБ в месяц.



Кроме интернет-трафика, оператор оценил и голосовую активность в небольших поселениях Ростовской области. Самые разговорчивые клиенты Tele2 проживают в станице Елизаветинская Азовского района — для звонков, без учета мессенджеров, здесь ежемесячно используют в среднем более 550 минут. На втором месте рейтинга располагается хутор Юдино, абоненты которого тратят на голосовое общение 336 минут в месяц. Также в тройку лидеров вошел поселок Задонский Багаевского района — местные жители проводят за разговорами по мобильному телефону примерно 246 минут ежемесячно.



Связь и мобильный интернет появились в малых населенных пунктах Ростовской области в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Проект реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве технологического партнера и центра компетенций: компания разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для ее строительства.



Установленные базовые станции работают в стандартах сети 2G/4G. Современное и высокотехнологичное оборудование позволяет комфортно пользоваться качественной голосовой связью и всеми современными мобильными сервисами.



Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг»: