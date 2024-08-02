В городе Белая Калитва открылся легкий офис ВТБ

В планах группы ВТБ увеличить число отделений по всей России на 40% — до 1,8 тыс. к 2026 году. В этом году будут открыты свыше 200 новых офисов, более половины из них — в новом легком формате. Развитие также получит выездной канал обслуживания — через три года курьерская доставка ВТБ будет работать в 23 тыс. населенных пунктах страны. К концу этого года выездные сотрудники смогут доставлять карты банка во все города с населением от 10 тыс. человек, а в перспективе трех лет — от 1000 человек.