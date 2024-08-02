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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В городе Белая Калитва открылся легкий офис ВТБ

В городе Белая Калитва открылся легкий офис ВТБ

2 августа 2024, 14:06
Фото: Пресс-служба ВТБ
Точка обслуживания легкого формата расположена в самом центре города — на улице Коммунистической д. 16/5. Рядом находятся торговые центры, Дом культуры им. Чкалова, Дворец Спорта, госучреждения.

В офисе легкого формата нет привычных стоек и перегородок, вместо них — рабочие места для сотрудников и комфортные зоны обслуживания. В новом отделении также установлен современный банкомат.

«Сегодня на Дону работает 42 отделение ВТБ, большинство из них — в крупных городах. Сейчас мы идем в небольшие населенные пункты с населением от 50 тыс. человек. До конца текущего года наши офисы откроются в Гуково, Аксае, Новошахтинске и Донецке. Формат легких офисов позволяет Банку выходить в небольшие города, повышая доступность финансовых услуг для их жителей», — рассказал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Ростовской области вице-президент Юрий Авдеев.
Фото: Пресс-служба ВТБ

В планах группы ВТБ увеличить число отделений по всей России на 40% — до 1,8 тыс. к 2026 году. В этом году будут открыты свыше 200 новых офисов, более половины из них — в новом легком формате. Развитие также получит выездной канал обслуживания — через три года курьерская доставка ВТБ будет работать в 23 тыс. населенных пунктах страны. К концу этого года выездные сотрудники смогут доставлять карты банка во все города с населением от 10 тыс. человек, а в перспективе трех лет — от 1000 человек.

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