В городе Белая Калитва открылся легкий офис ВТБ

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В офисе легкого формата нет привычных стоек и перегородок, вместо них — рабочие места для сотрудников и комфортные зоны обслуживания. В новом отделении также установлен современный банкомат.
«Сегодня на Дону работает 42 отделение ВТБ, большинство из них — в крупных городах. Сейчас мы идем в небольшие населенные пункты с населением от 50 тыс. человек. До конца текущего года наши офисы откроются в Гуково, Аксае, Новошахтинске и Донецке. Формат легких офисов позволяет Банку выходить в небольшие города, повышая доступность финансовых услуг для их жителей», — рассказал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Ростовской области вице-президент Юрий Авдеев.
В планах группы ВТБ увеличить число отделений по всей России на 40% — до 1,8 тыс. к 2026 году. В этом году будут открыты свыше 200 новых офисов, более половины из них — в новом легком формате. Развитие также получит выездной канал обслуживания — через три года курьерская доставка ВТБ будет работать в 23 тыс. населенных пунктах страны. К концу этого года выездные сотрудники смогут доставлять карты банка во все города с населением от 10 тыс. человек, а в перспективе трех лет — от 1000 человек.