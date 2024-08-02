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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 10:19

В ВТБ перешли около половины активных розничных клиентов «Открытия»

В ВТБ перешли около половины активных розничных клиентов «Открытия»

2 августа 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney
В процессе объединения двух банков из «Открытия» в ВТБ перешли более 1,6 миллиона розничных клиентов. Практически половина из них сделали это в режиме онлайн. На сегодняшний день в ВТБ переведено около 80% кредитного портфеля, а также две трети портфеля сбережений «Открытия».

Предполагается, что процесс объединения банков завершится к концу текущего года. Об этом рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков во время пресс-конференции, передает inkazan.ru.

Он обратил внимание, что в течение последних полутора лет была проделана колоссальная работа, направленная на то, чтобы процесс объединения прошел максимально удобно. При этом была разработана линейка сервисов и продуктов, а также вся сопутствующая инфраструктура. В результате ежедневно в ВТБ переходят порядка 20 000 человек. На данный момент обслуживанием 50% клиентов банка «Открытие» занимается ВТБ, сказал Горшков.

Напомним, клиенты «Открытия» начали переходить в ВТБ в режиме онлайн с конца мая. Этот процесс будет продолжаться до конца текущего года.

С декабря 2023 года отделения банка «Открытие» стали переходить под бренд ВТБ. Планируется, что более 250 офисов «Открытия» интегрируются с ВТБ в 2024 году.

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