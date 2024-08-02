В ВТБ перешли около половины активных розничных клиентов «Открытия»

Он обратил внимание, что в течение последних полутора лет была проделана колоссальная работа, направленная на то, чтобы процесс объединения прошел максимально удобно. При этом была разработана линейка сервисов и продуктов, а также вся сопутствующая инфраструктура. В результате ежедневно в ВТБ переходят порядка 20 000 человек. На данный момент обслуживанием 50% клиентов банка «Открытие» занимается ВТБ, сказал Горшков.