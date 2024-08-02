Житель Суворовского стал чемпионом Ростова-на-Дону по гонкам с препятствиями

Не последнюю роль в победе чемпиона сыграла и сбалансированность трассы с точки зрения количества препятствий и сложности их прохождения. На предыдущих гонках, по словам Александра, он достаточно быстро уставал и не мог пройти некоторые преграды, здесь же можно было правильно рассчитать темп и усилия. Ну и самое главное — это настрой на победу.