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Published Сегодня, 10:19

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Житель Суворовского стал чемпионом Ростова-на-Дону по гонкам с препятствиями

Житель Суворовского стал чемпионом Ростова-на-Дону по гонкам с препятствиями

2 августа 2024, 10:19
Фото: ВКБ-Новостройки
На прошлой неделе в Суворовском состоялся городской чемпионат по гонкам с препятствиями.

Напомним, атлетам было необходимо пробежать пять километров, уложиться в заданное время, и при этом пройти все восемнадцать препятствий. На самом финише упорнейшая борьба развернулась между многократным чемпионом Ростовской области азовчанином Иваном Карпенко и ростовчанином Александром Картавым. Накал страстей был таким, что на финише их разделила буквально секунда, на которую Александр опередил Ивана.

Фото: ВКБ-Новостройки

Как рассказал нашему корреспонденту новый чемпион, он изначально был настроен на победу, хотя из-за работы был вынужден тренироваться в прямом смысле в открытом поле.

— Обычно я тренируюсь в спортивном клубе «Суворов», где тренер Вячеслав Макаров подсказывает как правильно строить технику прохождения препятствий. Но в этот раз я работал на уборке урожая, и поэтому нашел буквально на комбайне заменитель перекладины, и подтягивался на ней в качестве тренировки, — смеется Александр.

Не последнюю роль в победе чемпиона сыграла и сбалансированность трассы с точки зрения количества препятствий и сложности их прохождения. На предыдущих гонках, по словам Александра, он достаточно быстро уставал и не мог пройти некоторые преграды, здесь же можно было правильно рассчитать темп и усилия. Ну и самое главное — это настрой на победу.

— Как только дали старт, я сразу же рванул вперед, но этапе волочения тяжелых колес, меня обогнал Иван Карпенко, — рассказывает Александр Картавый. Честно, я тут немного морально «просел». Но решил не сдаваться, и продолжил бежать, и где-то на этапе переноски канистр с водой, понял, что уже дышу в спину Ване. На одном из следующих препятствий я увидел, что у него «забились» руки и ему требуется отдохнуть. Я ускорился, но сорвался на следующем препятствии, а соперник прошел его безупречно. Тут я понимаю, что не могу подарить ему эту победу, и прохожу препятствие через не могу. И на последнем препятствии мы с ним сравниваемся. Там нужно было залезть на гору с использованием деревянных колышков, и спуститься с обратной стороны по лестнице. Собственно, тут я и рискнул, не стал спускаться до последней ступеньки, а просто спрыгнул чуть ниже середины. Здесь уже резко ускорился и финишировал. Иван Карпенко прибежал буквально на две секунды позже, — завершил свой рассказ новоиспеченный чемпион Ростова-на-Дону.
Фото: ВКБ-Новостройки

Говоря о планах на будущее, Александр Картавый прогнозирует, что спортсмены из Азова будут пытаться взять реванш, а потому продолжит тренироваться и постоянно улучшать свои результаты.

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