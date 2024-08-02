Житель Суворовского стал чемпионом Ростова-на-Дону по гонкам с препятствиями

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Напомним, атлетам было необходимо пробежать пять километров, уложиться в заданное время, и при этом пройти все восемнадцать препятствий. На самом финише упорнейшая борьба развернулась между многократным чемпионом Ростовской области азовчанином Иваном Карпенко и ростовчанином Александром Картавым. Накал страстей был таким, что на финише их разделила буквально секунда, на которую Александр опередил Ивана.
Как рассказал нашему корреспонденту новый чемпион, он изначально был настроен на победу, хотя из-за работы был вынужден тренироваться в прямом смысле в открытом поле.
— Обычно я тренируюсь в спортивном клубе «Суворов», где тренер Вячеслав Макаров подсказывает как правильно строить технику прохождения препятствий. Но в этот раз я работал на уборке урожая, и поэтому нашел буквально на комбайне заменитель перекладины, и подтягивался на ней в качестве тренировки, — смеется Александр.
Не последнюю роль в победе чемпиона сыграла и сбалансированность трассы с точки зрения количества препятствий и сложности их прохождения. На предыдущих гонках, по словам Александра, он достаточно быстро уставал и не мог пройти некоторые преграды, здесь же можно было правильно рассчитать темп и усилия. Ну и самое главное — это настрой на победу.
— Как только дали старт, я сразу же рванул вперед, но этапе волочения тяжелых колес, меня обогнал Иван Карпенко, — рассказывает Александр Картавый. Честно, я тут немного морально «просел». Но решил не сдаваться, и продолжил бежать, и где-то на этапе переноски канистр с водой, понял, что уже дышу в спину Ване. На одном из следующих препятствий я увидел, что у него «забились» руки и ему требуется отдохнуть. Я ускорился, но сорвался на следующем препятствии, а соперник прошел его безупречно. Тут я понимаю, что не могу подарить ему эту победу, и прохожу препятствие через не могу. И на последнем препятствии мы с ним сравниваемся. Там нужно было залезть на гору с использованием деревянных колышков, и спуститься с обратной стороны по лестнице. Собственно, тут я и рискнул, не стал спускаться до последней ступеньки, а просто спрыгнул чуть ниже середины. Здесь уже резко ускорился и финишировал. Иван Карпенко прибежал буквально на две секунды позже, — завершил свой рассказ новоиспеченный чемпион Ростова-на-Дону.
Говоря о планах на будущее, Александр Картавый прогнозирует, что спортсмены из Азова будут пытаться взять реванш, а потому продолжит тренироваться и постоянно улучшать свои результаты.