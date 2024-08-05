Александр Ищенко подвел итоги года работы областного парламента седьмого созыва

— Наши добрые отношения мы закрепляем прямыми соглашениями о сотрудничестве. Стараемся делиться с коллегами всем нашим тридцатилетним парламентским опытом, помогать в решении не только законотворческих задач, но и в построении бюджетного процесса, в организации работы с наказами избирателей, в практике взаимодействия с органами местного самоуправления, Так, 5 февраля в рамках Содружества Донбасс Законодательное Собрание подписало соглашение с Народными Советами Донецкой и Луганской Народных республик, 4 июля заключено соглашение о сотрудничестве с Херсонской областной Думой. Планируется подписание соглашения и с Законодательным Собранием Запорожской области, — отметил парламентарий.