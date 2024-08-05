Александр Ищенко подвел итоги года работы областного парламента седьмого созыва

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
— Областные законодательные решения дополняют, а в ряде случаев и приумножают те масштабные социальные меры поддержки граждан, семей с детьми, участников специальной военной операции, которые утверждаются на федеральном уровне, — сообщил Александр Ищенко.
По его словам, практически на каждом заседании Законодательного Собрания донские депутаты пополняют арсенал социальных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Напомнил, что в этом году донской парламент создал отдельную комиссию по вопросам СВО, как и специальное направление в работе, которое предусматривает личное участие депутатов в производстве, закупке и доставке дополнительного оснащения в наши боевые подразделения на передовой.
Подчеркнул Александр Ищенко и активность Заксобрания во взаимодействии с Государственной Думой и Советом Федерации. Семь предложений донских депутатов уже воплотились в принятые решения на федеральном уровне
Настоящим прорывом в работе этого года, стало и принятие самого мощного по направлениям расходов бюджета в истории Ростовской области.
— Мы приняли самый мощный по направлениям расходов бюджет в истории Ростовской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. В высокой степени в нем учтены наказы наших избирателей, — рассказал Александр Ищенко. — Сейчас этот бюджет реализуется. Идет реконструкция и ремонт школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта. Вводятся в эксплуатацию новые объекты — такие как Областной детский хирургический центр высоких технологий.
Большое внимание донские парламентарии уделяли вопросам интеграции воссоединённых субъектов Российской Федерации в нормативно-правовую систему нашей страны. Как пояснил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, с каждым из парламентов новых регионов идет активное взаимодействие.
— Наши добрые отношения мы закрепляем прямыми соглашениями о сотрудничестве. Стараемся делиться с коллегами всем нашим тридцатилетним парламентским опытом, помогать в решении не только законотворческих задач, но и в построении бюджетного процесса, в организации работы с наказами избирателей, в практике взаимодействия с органами местного самоуправления, Так, 5 февраля в рамках Содружества Донбасс Законодательное Собрание подписало соглашение с Народными Советами Донецкой и Луганской Народных республик, 4 июля заключено соглашение о сотрудничестве с Херсонской областной Думой. Планируется подписание соглашения и с Законодательным Собранием Запорожской области, — отметил парламентарий.
Добавим, что Законодательное Собрание Ростовской области активно развивает межпарламентское сотрудничество и с другими регионами Российской Федерации. За год работы доснкого апрламента седьмого созыва уже заключены соглашения о сотрудничестве с Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и с Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа.